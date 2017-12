Regionalsport See Ost Zu Beginn hat die HSG katastrophal gespielt

Handball-Landesligist HSG Friedrichshafen-Fischbach kommt im Kellerduell gegen Benz nicht über ein Remis hinaus. Das 28:28 fällt in letzter Sekunde durch einen Strafwurf.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TV Brenz 28:28 (14:16). – (kst) Am Samstag sind die Landesligahandballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach vor 250 Zuschauern gegen den Tabellenletzten nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. "Wir haben in den ersten zwanzig Minuten katastrophal gespielt", fasst HSG-Trainer Stephan Kummer den Verlauf zusammen.

Von der ersten Minute an drückten die Gäste aufs Tempo, zeigten sich von der tollen Kulisse in der Bodenseehalle nicht beeindruckt. Brenz ging mit hohem Tempo ins Spiel, profitierte von technischen Fehlern der Gastgeber und ging in Führung (4:0; 6. Minute). Erst dann erlöste Klemen Kotnik "seine" HSG mit dem ersten Treffer der Partie. Doch auch in den folgenden Minuten fanden die Handballer aus Friedrichshafen und Fischbach wenig Zugriff auf das Spiel. Brenz dagegen nutzte seine Chancen. Nach zwanzig Minuten hatten sich die Gäste eine deutliche Führung erspielt (14:8). Kurz vor der Halbzeit ging noch einmal ein Ruck durch die HSG-Mannschaft. Deren Abwehr stabilisierte sich, Friedrichshafen kam jetzt über die erste Welle zum Torerfolg. Bis zur Sirene verkürzen die Gastgeber den Rückstand auf lediglich zwei Treffer Unterschied.

Die beiden Mannschaften starteten gleich gut in die zweite Halbzeit. Brenz wusste seinen Vorsprung zu verwalten, profitierte von der schlechten Chancenverwertung der Gastgeber. Immer wieder scheiterten diese am TV-Keeper oder erlaubten sich unvorbereitete Würfe. Dennoch gaben sich die Friedrichshafener nicht auf. Angeführt von Kapitän Martin Westerholt wurde der Rückstand aufgeholt, der Ausgleich erzielt (22:22; 43.) Kurze Zeit später ging die HSG erstmals in dieser Partie in Führung, die sie bis zwei Minuten vor Schluss hielt. Doch dann mussten die Hausherren kurz vor Schluss eine Zeitstrafe hinnehmen. Trotz Unterzahl gingen sie erneut in Führung (28:27; 59.), aber Brenz bekam wenige Sekunden vor dem Spielende noch einen Strafwurf zugesprochen, den es sicher verwandelte.

Am Wochenende steht das letzte Spiel der Hinrunde an. Bei der SG Kuchen- Gingen soll das Jahr mit einem Sieg beendet werden.