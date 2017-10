Regionalsport See Ost Ziel des VfB Friedrichshafen: Fischbach überholen

VfB Friedrichshafen trifft am Sonntag in der VfB-Sporthalle auf das Pfälzer Team. Ein Kellerduell in der 2. Badmintonbundesliga.

Badminton, 2. Bundesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Fischbach (Sonntag, 13 Uhr, VfB-Sporthalle). – Am Sonntag steht für die Spieler des VfB Friedrichshafen der nächste Heimspieltag in der VfB-Sporthalle an. Zu Gast ist der SV Fischbach.

Die Pfälzer liegen in der Tabelle direkt vor dem Gastgeber auf achten Tabellenplatz und haben am vergangenen Wochenende in beiden Partien, sowohl in Marktheidenfeld als auch in Jena, einen 4:3-Sieg gefeiert. Friedrichshafen dagegen hat zwar keine Partie gewonnen, dennoch gepunktet – und mit einem Sieg am Sonntag könnten die Badmintonspieler in Blau-Weiß wieder an den Fischbachern vorbeiziehen.

Nicht nur deshalb wünschen sich auch an diesem Sonntag die Friedrichshafener Spieler, mit zahlreicher und lautstarker Unterstützung der Schlachtenbummler die VfB-Sporthalle in einen Hexenkessel zu verwandeln. Es werden spannende und hochklassige Spiele erwartet. Vorbeischauen und anfeuern lohnt sich also.