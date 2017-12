Regionalsport See Ost Zertifiziert am Boxring

Dr. Marin Jäger hat eine spezifische Ausbildung für Ringärzte organisiert, einmalig in ganz Deutschland. Ausbildung am Olympiastützpunkt in Heidelberg. Der erste Kurs im März ist bereits ausgebucht.

Boxen: Dr. Martin Jäger, Assistenzarzt der Chirurgie im Klinikum in Friedrichshafen und Verbandsarzt des Baden-Württembergischen Boxverbandes, ist begeisterter Anhänger des olympischen Boxens und verbringt sehr viel freie Zeit am Boxring. Vor wenigen Wochen sprach er von seinem Vorhaben, die Ringärzte zu zertifizieren und seinen Kollegen den Faustkampf als ästhetischen Sport näher zubringen und ihnen eine spezifische Ausbildung für die Arbeit am Ring zu vermitteln (wir berichteten).

„Ich finde, dass der Boxsport eine tolle Sache ist und zu Unrecht ein Schattendasein fristet. Mit dieser neuen Ringarztausbildung am Olympiastützpunkt Heidelberg möchten wir nicht nur den Ringärzten eine zertifizierte Fort- und Weiterbildung anbieten, sondern auch den einen oder anderen Kollegen für diesen Sport und die Tätigkeit am Ring gewinnen.“ Bei mehr als 100 Box-Vereinen allein in Baden-Württemberg beziehungsweise mehr als 800 in Deutschland, lässt sich die Vielzahl der Veranstaltungen, die nur mit einem anwesenden Ringarzt ausgetragen werden dürfen, nur vage abschätzen.“

Mit Uwe Hamann, Präsident des Baden-Württembergischen Verbandes, hat er einen großen Unterstützer für dieses einzigartige Projekt in Deutschland gefunden. „Der erste Kurs, den wir Mitte März im Olympiastützpunkt anbieten, ist ausgebucht“, berichtet Jäger am Samstagabend, nachdem er beim Boxteam Langenargen für seinen Kollegen Dr. Exner, der aus Termingründen absagen musste, eingesprungen ist. „Hier sieht man direkt, dass es Bedarf für dieses Ehrenamt gibt. Mit dieser Zertifizierung soll gleichzeitig ein Pool von Ärzten, die sich der ehrenamtlichen Tätigkeit im Boxsport verschrieben haben, eingerichtet werden. Unser Ziel ist es, die medizinische Versorgung am und um den Ring zu gewährleisten, damit der Boxsport weiterhin einer der sichersten Sportarten bleibt. An oberster Stelle steht für uns der Schutz unserer Athleten und daran arbeiten wir beständig.“

Dass es dem jungen Chirurgen ernst ist mit seinen Aussagen um das Ehrenamt, konnte der Vorsitzende und Trainer des BT Langenargen, Thomas Schuler, nach dem Bodensee-Cup in Langenargen nur bestätigen. „Der Doc ist klasse! Für ihn war es überhaupt kein Thema, in seiner Freizeit unentgeltlich zu uns zu kommen und für das Wohl unserer Boxer da zu sein. Zudem hat er uns angeboten, dass er zu uns ins Training kommt und die alljährlichen Grunduntersuchung unserer aktiven Kämpfer durchführt. Die Gebühren dafür wird er dem Kuratorium des Deutschen Boxsportverbandes spenden. Das ist für uns eine sehr große Erleichterung. Bis jeder der Athleten beim Arzt war, der Eintrag im Kampf-Pass stattgefunden hat und dieser wieder bei uns ist, dauert oft sehr lange.“

Diese Grunduntersuchung und die Untersuchung vor einem Wettkampf sind Inhalt des neuen zweitägigen Lehrgangs, den Dr. Jäger in Zusammenarbeit mit erfahrenen Ringärzten, dem DBV und externen Referenten ausgearbeitet hat. „Wir haben bewusst als Lehrgangsort den Olympiastützpunkt gewählt“, berichtet der Hobbyangler und Gleitschirmflieger, „dort wird es mit allen Teilnehmern auch eine Führung geben, damit sie auch die Boxer und Trainer kennen lernen. Neben spezifischen Feinheiten werden die Grundlagen und die Feinheiten, wie das Erkennen eines Schädel-Hirntraumas und anderen Notsituationen geschult. Es gibt Vorträge zum Antidoping und zur Ernährung und Ernährungsergänzung im Boxsport. Damit jeder sieht, dass Boxen kein Hau-drauf-Sport ist, hat jeder am Ende des Kurses noch die Möglichkeit, an einem Training teilzunehmen.“