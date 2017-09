Regionalsport See Ost Wolfgang Palm gewinnt den Einhand-Pokal

Gesamtsieger der Einhand-Jahreswertung. Die letzte Regatta hat beim SMC Friedrichshafen stattgefunden.

Segeln: Mit der Einhand-Regatta in Friedrichshafen wurde am Wochenende die Jahreswertung der Einhand-Segler ermittelt. Bei gutem Wind kamen am Samstag 13 Männer und Frauen zum Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF), um gegeneinander anzutreten. Steuermann, Trimmer und Taktiker: Für alle Aufgaben gibt es während einer Einhand-Regatta nur eine einzige Person an Bord. Zehn Männer und drei Frauen traten so vor Friedrichshafen gegeneinander an.

Nach dem Start um 10.30 Uhr führte der Kurs die Teilnehmer erst nach Immenstaad. Die Bojenbeobachter des SMCF mussten sich beeilen, um vor den schnellsten Teilnehmern an der Wendemarke zu sein. Danach ging es über den See nach Uttwil und wieder zurück nach Friedrichshafen.

Wolfgang Palm (YC Langenargen) auf der „Unchained Lady“ pflügte noch vor 14 Uhr als Erster über die Ziellinie, dicht gefolgt von seinen Kontrahenten. In der schnellen Yardstick-Gruppe 1 rutschte er aber auf den dritten Platz, hinter Sieger Carsten Ortlieb auf der „Azzurra“ und Klaus Vonbach mit der „Fun No. 1“ (beide WYC). In der Yardstick-Gruppe 2 gewann Martin Präger (CSC) auf der „Nautilus“ vor Roger Fackelmayer mit der „und Tschüss“ sowie Silke Hessel (YCRo) mit der „Ladies First“. Die Yardstick-Gruppe 3 dominierte Christian Weber (YLM) auf der „Lilli“ vor Sandra Fackelmayer (NHSV) auf der „Glückskeks“ und Petra Hoffmann (YLM) mit ihrer „Jana“.

In der Jahreswertung über alle vier Einhand-Regatten des Jahres konnten Wolfgang Palm (YCL), Roger Fackelmayer und Willi Egger (WYC) die Wanderpokale in ihren Yardstick-Gruppen mit nach Hause nehmen. Bei Freibier saß die eingeschworene Gemeinschaft der Einhand-Segler in Friedrichshafen noch lange auf der Schussen und schmiedete bereits wieder Pläne für das kommende Jahr.