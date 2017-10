Regionalsport See Ost Wolfgang Fluhr: "Das wird eine heiße Partie"

Der VfB Friedrichshafen II spielt am Sonntag in Fischbach. Beide Kreisliga-A-Fußballteams sind zum Punkten verdammt.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SGM Fischbach/Schnetzenhausen – VfB Friedrichshafen II (Sonntag, 15 Uhr, Hauptplatz TSV Fischbach). – Für beide Mannschaften gilt jetzt: Flagge zeigen! Sowohl für die Gastgeber als auch für den VfB Friedrichshafen II ist die Saison alles andere als erfreulich verlaufen. Zwar steht die Landesligaserve fünf Plätze besser da als die Fußballer von Fischbach/Schnetzenhausen. Aber der Anspruch an die Elf von Trainer Wolfgang Fluhr, die mit ehemaligen Landesligaspielern gespickt ist, Torjäger Daniel Di Leo spielte beim 1:2 gegen Aufsteiger mit, ist natürlich um einiges höher.

Entsprechend "sehr, sehr am Boden" war denn auch der VfB-Coach nach der Heimniederlage. Sich wieder gefangen, versuchen er und seine Mitstreiter nun, "alle Hebel zu ziehen", die Vorstellung auf dem Platz "in eine andere Richtung zu lenken". Das habe am Dienstag im Achtelfinale des Reischmann-Bezirkspokals auch ganz gut geklappt. In der ersten Halbzeit. Der Bodnegger Trainer Thomas Besler befürchtet ein "zweistelliges Resultat", sagt Fluhr. Aber dann passierte, was sich durch die bisherige Saison zieht, sehr zum Ärger des VfB-Coaches: seine Mannen stellen das Fußballspielen ein. Vielleicht, so Fluhr, sei ein Grund für die unerklärlichen Einbrüche, dass die Qualität der Mannschaft zu gut sei. "Da verlässt sich dann der eine auf den anderen Spieler", mutmaßt der Coach. Denn: "In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr das umgesetzt, was wir vorgesehen hatten. " Eine Niederlage beim Tabellenführer der Kreisliga B, Staffel 2 war sicher nicht auf dem Zettel des Favoriten gestanden. Aber genauso kam es, nach und mit dem 1:3 noch vor der Pause. Am Ende flog der VfB Friedrichshafen II mit 5:6 n. E. aus dem Wettbewerb. Übrigens nicht alleine. Das Favoritensterben ereilte auch den SV Mochenwangen und den TSV Tettnang.

Und nun treffen die U-23-Fußballer des Landesligisten ausgerechnet am Sonntag auf die SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Ausgerechnet deshalb, weil sich eine Situation ergibt, wie vor der Partie gegen Ailingen. Die Elf von Steve Reger hatte in der Woche zuvor 0:6 in Eriskirch verloren, Fischbach/Schnetzenhausen kam mit einem 1:6 vom Spiel aus Achberg zurück. "Auch die wollen Wiedergutmachung betreiben", sagt Wolfgang Fluhr und weiß schon jetzt ganz genau, dass das eine "ganz heiße" Partie werden kann. Beide Mannschaften müssen und wollen unbedingt gewinnen, kennt Fluhr die Voraussetzungen genau. Und dass die Kontrahenten des VfB II – schon aufgrund der gestandenen Kicker in der Mannschaft – "150 Prozent" (Fluhr) geben, um Senkbeil, Deniz & Co. ein Bein zu stellen.

Dennoch ist der Friedrichshafener Trainer optimistisch, trotz der Niederlage am vergangenen Sonntag, nachdem er über jenen Nackenschlag "ein bisschen geschlafen" hat, trotz des Pokalaus. Das hat ihm eine Erkenntnis beschert: "Wenn wir an die Vorstellung der ersten Hälfte in Bodnegg anknüpfen können", glaubt er, "dann wird es in Fischbach am Sonntag klappen". Denn: Am Dienstag hatten seine Spieler bis zur Pause nicht nur gut gespielt, sondern auch getroffen.