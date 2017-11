r Wind, Wellen und Schneeflocken bei der Eisfahrt

die Notfallnummer bei der Eisfahrt des Bodensee Kanurings wurde am Sonntag rege benutzt. Die vielen Paddler trotzen der Kälte und einer sogar der Kenterung auf dem Weg von Konstanz nach Radolfzell.

Paddeln: Flockenwirbel, Gegenwind und bis zu einem Meter hohe Wellen überraschten die Teilnehmer der Eisfahrt des Bodensee Kanurings am Sonntag auf ihrer Tour von Konstanz nach Radolfzell. Während es gegen 10.30 Uhr beim Massenstart in Konstanz zwar kalt, aber windstill und sonnig war, fiel ein paar Kilometer vor der Reichenau ein wahres Winterwetter-Potpourri über die Paddler her.

Wegen der widrigen Verhältnisse kam es diesmal kurz nach Beginn der Seequerung zwischen der Reichenau und der Mettnauspitze sogar zur Kenterung eines Bootes. „Doch solche Situationen gehören zu unserem Standardtraining, weshalb der unfreiwillig Badende nicht konfus wurde, sondern problemlos den Wiedereinstieg schaffte. Paddelfreunde, die um ihn herum waren, halfen, und nachdem das Boot mit der Lenzpumpe leergepumpt war, setzte er trotz Kälte die Tour bis zum Ziel fort. So oft wie dieses Jahr wurde der Notruf in den ganzen vergangenen Jahren nicht benutzt. Doch erfreulicherweise benötigten wir weder die DLRG noch die Wasserschutzpolizei, die aus Sicherheitsgründen selbstverständlich die Route begleiteten“, berichtet Petra Hassler-Mattes, Vizepräsidentin des BKR, die während der Veranstaltung am Notruftelefon saß.

„Die Selbsteinschätzung bei solchen sportlichen Veranstaltungen ist oft schwer, der Grat zwischen Mut, Übermut und Fehleinschätzung eng. Aber unsere Mitglieder haben sehr verantwortungsbewusst agiert, was mich richtig stolz macht“, freute sich Wanderwart Andreas Mattes. Dann ergänzt er: „Am Rastplatz Reichenau entschieden sich 27 Kanuten wegen der hohen Wellen abzubrechen. Sie meldeten sich über den Notruf ordnungsgemäß ab und ließen sich abholen, was sehr vernünftig war.“

In einer kurzen Ansprache nach dem Zieleinlauf lobte er außerdem den Zusammenhalt und die Fairness der Sportler, die ihre Kameraden samt Boot ohne zu zögern mit privaten Autos von der Reichenau abholten. Sorgfältig in die Listen eingetragen und im Ziel abgehakt, wies die Statistik am Ende aus, dass von 193 Teilnehmern 166 das Ziel erreichten. Ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass sich während der Fahrt der Höhenzug der Reichenau im Flockenwirbel weiß färbte und die Temperatur bei etwa vier Grad lag.

Insgesamt kamen Teilnehmer aus 36 Vereinen zu diesem Jahresabschluss-Termin des BKR, wobei einige sogar die weite Anreise von Brohl, Augsburg, Bern oder Landshut nicht scheuten, um dabei sein zu können. Mit der Power von 19 Sportlern in einem Boot erreichte das Drachenboot des Konstanzer Kanuclubs gegen 12.30 Uhr als Erster das Ziel beim KC Radolfzell. Bei der Auswertung hob Wanderwart Andreas Mattes ganz besonders die Leistung zweier weiblicher Teilnehmer hervor. Sonja Schmidt und Jutta Pick-Hammes vom KSF Friedrichshafen waren doch tatsächlich bereits nach Tagesanbruch von Friedrichshafen aus in ihrem kleinen Kanu gestartet und hatten, als sie in Radolfzell ankamen, statt der 18 41 Kilometer zurückgelegt.

Bemerkenswert auch der SUP-Starter des KCR, der aber wegen des Seegangs aus Vernunftgründen vor der Seequerung abbrach. Als sich die Teilnehmer im Ziel beim KC Radolfzell mit Tee, Glühwein oder einer deftigen Mahlzeit zusammenfanden und aufwärmten, fiel das Resümee der Teilnehmer diesmal besonders widersprüchlich aus. Während die Einen von einer echten sportlichen Herausforderung sprachen, bezeichneten die Anderen diese Tour als kräftezehrenden Gewaltakt. Einig war man sich aber darüber, im nächsten Jahr ganz sicher wieder dabei zu sein.

