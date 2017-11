Regionalsport See Ost Wichtiger Heimsieg für die BG Bodensee

Bezirksligabasketballer der BG Bodensee besiegen Aufsteiger Biberach mit 80:60 und klettern auf Rang sechs der Tabelle.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – TG Biberach 80:60 (27:16, 43:34, 60:46). – In einer bisher spielerisch ausgeglichenen Bezirksligarunde ging es für die Pirates am Sonntag gegen den Tabellennachbarn und Kreisligaaufsteiger TG Biberach. Die Gäste hatten einen guten Start in die Saison gehabt, mussten jedoch in den vergangenen Spielen unglückliche und knappe Niederlagen hinnehmen.

Die Niederlage in der Carl-Gührer-Halle fiel aber deutlich aus, weil die Gastgeber ein bärenstarkes letztes Viertel spielten. Sie stehen jetzt punktgleich mit Laupheim und Metzingen auf Rang sechs der Tabelle.

Nach drei Minuten gegenseitigem Abtasten verteidigten die Pirates gegen die Gäste aggressiver und konnten meist durch erfolgreiche Abschlüsse direkt am Korb eine Führung herausspielen und sich ein wenig absetzen. Die Viertelführung betrug mit 27:16 bereits ein kleines Polster, welches weiter ausgebaut werden sollte.

Die Gäste stellten ihre Defensive ein wenig um, was zu einem kleinen Bruch im Spiel der Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang führte. Die Biberacher blieben bis zum Halbzeitpfiff konzentriert und konnten dieses Viertel für sich entscheiden. Mit neun Punkten Vorsprung (43:34) für die BG Bodensee ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Halbzeit passte sich die Verteidigung der Gastgeber besser an die Offensive der Gäste an. Mit einem 8:2-Lauf am Ende des dritten Viertels durften die Pirates mit 14 Punkten Vorsprung positiv in das entscheidende Schlussviertel blicken. In den ersten vier Minuten erhöhten die Basketballer der BG Bodensee dort direkt auf 25 Punkte. Diese Führung wurde dann bis zum Schlusspfiff verwaltet.

In den letzten zwei Spielen der Hinrunde gastieren die Pirates am 3. Dezember in Reutlingen und sie spielen am 10. Dezmber um 17 Uhr zu Hause gegen die MTG Wangen. Die Partie findet in den Beruflichen Schulen statt.

BG Bodensee: Häuptle (11 Punkte), Kübler, McDonald (21), Savas (15), Tsokanas (15), Wagner, Walk (11), Weyler (7), Winter.