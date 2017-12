Regionalsport See Ost Wichtiger Erfolg für die SG Argental

Nach ziemlich durchwachsenen Wochen hat sich die SGA am vergangenen Samstag zurückgemeldet. Eine starke Mannschaftsleistung bescherte zwei wichtige Punkte in der Handball-Landesliga und Schnaitheim musste mit einem 21:32 die Heimreise antreten.

Handball-Landesliga, Frauen: SG Argental – TSG Schnaitheim 32:21 (19:10). – (ton) Nach ziemlich durchwachsenen Wochen hat sich die SGA am vergangenen Samstag zurückgemeldet. Eine starke Mannschaftsleistung bescherte zwei wichtige Punkte und Schnaitheim musste die Heimreise mit einer deutlichen Niederlage im Gepäck antreten.

Verletzungs- und krankheitsbedingt fielen bei der SGA gleich vier Spielerinnen aus. Dennoch erwischte sie einen Traumstart und führte nach vier Minuten 4:0. Daraufhin schlichen sich Fehler ins Spiel ein, vor allem in der Abwehr bekamen die Gastgeberinnen Kreisläuferin Susanne Fischer nicht in den Griff. Schnaitheim glich in der zehnten Minute zum 5:5 aus. Argental wollte die Führung nicht abgeben und setzte sich in den nächsten zehn Minuten wieder auf vier Tore ab (14:10). In den letzten Minuten der ersten Halbzeit stand die Abwehr der Argentalerinnen so gut, dass Schnaitheim nichts einfiel. Die SGA dagegen hatte im Angriff viel Bewegung, spielte schöne Torchancen heraus, zu einen Fünf-Torelauf, und ging mit einem 19:10 in die Halbzeitpause.

Im ersten Angriff der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherrinnen auf 20:10. Trotz einiger Zweiminutenstrafen verteidigten sie diese Führung die komplette zweite Halbzeit über. Gegen eine starke Abwehr und Torhüterin Wiebke Kraus fiel den Gästen nicht mehr viel ein. In der 48. Minuten traf Maike Bittner zum 26:14 und nach einer Auszeit von Trainer Uwe Bittenbinder waren es vor allem Tamara Gaschler und Maria Weber, die die Lücken der Schnaitheimer Abwehr nutzten. In der 56. Minute erzielte Ramona Endraß das letzteSGA-Tor in diesem Spiel (32:17). Schnaitheim konnte noch ein wenig Ergebniskorrektur betreiben, in dem es noch vier Tore in Folge warfen. Aber die SG Argental behielt verdient die beiden Punkte in der eigenen Halle.

Durch diesen wichtigen Sieg kletterte Argental auf Rang sieben. Die Gäste, mit nur einem Pluspunkt mehr, bleiben Sechster. Jetzt geht es in eine kurze Weihnachtspause, in der sich vor allem die Verletzten auskurieren können, damit die Mannschaft im neuen Jahr an diese Leistung und an diesen Sieg anknüpfen kann.

SG Argental: Krause, König (beide Tor), Gaschler (6), Summer (3), M. Weber (4), Kozok (12/5), J. Hirscher (1), Bittner (3), Otto (1), Endraß (2), M. Hirscher.