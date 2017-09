Regionalsport See Ost Weltmeister-Gold für Claudia Vogelgsang

Badmintonspielerin des VfB Friedrichshafen wird in Cochin Einzel-Weltmeisterin der O40. Dazu gewann sie außerdem Silber und Bronze im Mixed und Doppel an der Senioren-WM in Indien.

Badminton: (rs) Vom 11. bis 17. September haben im indischen Cochin die 8. Senioren-Weltmeisterschaften statt gefunden. Nach Silber im Damendoppel und zweimal Bronze im Mixed und Einzel vor zwei Jahren in Helsingborg hat Claudia Vogelgsang (VfB Friedrichshafen) ein ähnliches erfolgreiches Abschneiden auch in diesem Jahr angepeilt. Sie hat diesen Erfolg 2017 noch übertroffen. Nach unzählige Trainingsstunden in der Halle und im Fitnessstudio wurde die Friedrichshafener mit drei Medaillen mehr als belohnt.

Kein Satzverlust bis zum Finale

Im ersten Gruppenspiel gegen die Österreicherin Sigrun Fenkart-Ploner verbuchte die gebürtige Friedrichshafenerin einen ungefährdeten 21:14- und 21:9-Sieg. Auch im zweiten Match, gegen die Inderin Nancy Tandon, triumphierte Vogelgsang mit 21:9 und 21:9. Im Viertelfinale ließ sie beim 21:17 und 21:5 über die Spanierin Maria Jesus Almagro ebenfalls nichts anbrennen. Die Usbekin Yana Katerinich war im Halbfinale beim 21:10- und 21:7-Triumph ebenfalls chancenlos. Renu Chandrika Hettiarachchige aus Sri Lanka knüpfte Claudia Vogelgsang zwar im Endspiel tatsächlich den ersten Satz im gesamten Turnier ab, war im zweiten und dritten Durchgang allerdings chancenlos (16:21, 21:10, 21:14). Damit holte sich die Friedrichshafenerin nach dem WM-Gold in Ankara nun ein weiteres Mal Edelmetall in Indien.

Bronze im Damendoppel O 35

Das erste Gruppenspiel gegen die favorisierte Paarung aus Japan ging in nach Sätzen mit 13:21 und 20:22 verloren. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen Hettiarachchige/Katerinich behielten Vogelgsang/Mantell die Nerven und sicherten sich den Sieg in drei Sätzen mit 21:18, 20:22 und 21:8. Damit war der zweite Platz in der Gruppe A sicher und ein Weiterkommen in die K.-o.-Runde. Hier war dann allerdings gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Russland, Arkangelskaya/Koloskova, beim 12:21 und 12:21 der Traum vom Titelgewinn geplatzt, immerhin hatten sich Vogelgsang/Mantell die Bronzemedaille gesichert.

Silber im Mixed O 35

Gemeinsam mit Felix Hoffmann griff Claudia Vogelgsang in Cochin auch noch im gemischten Doppel an. Die erste Partie gegen ein Duo aus Thailand und Schweden ging mit 21:14 und 21:17 an Deutschland. Das Viertelfinale wurde ebenfalls in zwei Gewinnsätzen gegen eine Paarung aus Indien gewonnen und im Halbfinale gegen eine rein indische Paarung behielten Hoffmann/Vogelgsang die Nerven auf dem Badmintoncourt. Im Endspiel gegen die russische Paarung Pukhov/Koloskova war dann allerdings die Luft draußen im deutschen Angriffsspiel und somit reichte es am Ende für Vogelgsang/Hoffmann noch zu WM-Silber.