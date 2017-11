Regionalsport See Ost Weichen sind gestellt für den VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen hat nach dem 3:1 in Burgas am Mittwoch gute Chancen, am Sonntag ab 16 Uhr in der ZF-Arena die Gruppenphase der Volleyball-Champions-League zu erreichen.

Volleyball, Qualifikation zur Champions League: Zwei Sätze muss derVfB Friedrichshafen am Sonntag im Rückspiel gegen Neftohimik 2010 Burgas holen, dann zieht er in die Gruppenphase der Königsklasse ein. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel ( wir berichteten) stehen die Weichen auf Weiterkommen, auch wenn Kapitän Simon Tischer vor allem „im Block und in der Feldabwehr noch Luft nach oben“ sieht.

Die Ausgangslage am Sonntag um 16 Uhr ist ziemlich aussichtsreich. Nach dem 3:1 am Mittwoch gibt es in der ZF-Arena einige Ergebnisse, mit denen der VfB in die Gruppenphase einziehen kann. Gewinnen sie, sind sie weiter. Verlieren sie 2:3 ebenfalls. Bei einem 0:3 und einem 1:3 kommt es zum „Golden Set“ – einem zusätzlichen Satz, der über das Weiterkommen entscheidet. „Wenn wir in Bulgarien 3:1 gewinnen können, dann sind unsere Chancen fürs Rückspiel gut“, sagt Kapitän Simon Tischer. „Wir werden von Beginn an keinen Zweifel daran zulassen, dass da für Burgas nichts geht am Sonntag.“

Vor allem Kinder und Jugendliche werden für Unterstützung von den Rängen sorgen. Die Volleyballer haben alle Kinder des Hauptvereins eingeladen. Beim „Kids and Teens Day“ haben sie und Jugendliche, die Mitglied des VfB sind, freien Eintritt und können ein paar Extras im Foyer der Arena erwarten. Dort liegen T-Shirts bereit, die sie selbst gestalten können. Wer sich mit Namen und E-Mail-Adresse anmeldet, kann mit seinem T-Shirt beim darauffolgenden Heimspiel als Einlaufkind mit den Profis aufs Feld.

Die Friedrichshafener kamen nach ihrem Spiel am Mittwoch erst am Donnerstagabend in Friedrichshafen an. Die Zeit zur Regeneration sollte für das junge Team ausreichen. Auch Burgas hat 15 Stunden Anreise vor sich. Mit der Niederlage im Gepäck. „Ich sehe das klar als Vorteil für uns, dass wir das zweite Spiel zu Hause haben“, sagt Tischer. „Wir haben die Taktik noch im Kopf, sind fokussiert. Das ist viel besser als beispielsweise zwei Wochen auf das Rückspiel zu warten.“

Die Bulgaren vom Schwarzen Meer werden in der ZF-Arena viel riskieren, wie schon am Mittwoch. Beim Hinspiel ging dies meist schief. Burgas schenkte viele Punkte her. Nur im zweiten Satz brachte diese Taktik den VfB unter Druck. „Wir haben solide gespielt, nicht perfekt“, sagt Tischer. „Wir können nicht davon ausgehen, dass Burgas im Rückspiel dieselben Fehler macht. Aber ich denke, dass wir gerade zu Hause noch ein wenig sicherer sind und das Spiel auch deutlicher gestalten können.“