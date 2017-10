Regionalsport See Ost WYC ehrt die Sieger der Mittwochsregatten

Dieter Hubertz, Wili Egger und Walter Müller sind nach 15 Wettfahrten die Besten der 46 Schiffe in drei Gruppen. Rund 1200 Segler waren am Start.

Segeln: 15 Wettfahrten, 46 Schiffe mit mehr als 1200 Seglern – so lauten die Eckdaten der Mittwochsregatten des Württembergischen Yacht-Clubs in dieser Saison. Neben den Vereinsmitgliedern nahmen auch solche der vier benachbarten Vereinen an dieser Regattaserie teil, die schon seit 24 Jahren besteht.

Nicht nur einen Sieger, sondern gleich drei konnten geehrt werden. Durch die Vielzahl der Schiffe – und die Unterstützung von der Messe Friedrichshafen, Marinesport Kösling und Pfeiffer-Segel Meersburg – wurde in drei Gruppen nach der Yardstick-Zahl gewertet. In der Gruppe 1 der weniger schnellen Boote (Yardstick-Zahl 105 und höher) gewann Dieter Hubertz mit der „Lisa“ (eine Larsen 232) vom ESV Friedrichshafen, in der Gruppe 2 (96 bis 104) war Willi Egger (WYC) mit seiner 806 „Strahl“ Bester und in der Gruppe 3 für die schnelleren Boote (81 bis 95) siegte Walter Müller (WYC) mit seiner Nissen 42 „Scylla“.

17 Wettfahrten waren angesetzt. Eine konnte wegen Starkwindwarnung nicht gestartet werden, eine andere – ausgerechnet die mit der Wertung zur Stadtmeisterschaft – fiel der Flaute zum Opfer. Sonst wurde 15 Mal nach dem bewährten Känguru-Verfahren gestartet: Das Boot mit dem geringsten Geschwindigkeits-Potenzial (also mit der höchsten Yardstick-Zahl) startet um 19 Uhr herum als erstes, das schnellste Boot zuletzt. Nutzen alle Segler das Potenzial ihres Bootes optimal, so müssten sie zur vereinbarten Zielzeit (jeweils um 20.15 Uhr) gleichauf sein. Das sind sie natürlich eher selten – und so schreibt jede Crew auf, welches Boot gerade vor und welches hinter ihr war. An Land werden die Zettel sortiert und schon steht jeden Mittwochabend die Ergebnisliste.

Um in die Jahreswertung zu kommen, genügen fünf Teilnahmen – respektive die besten fünf Ergebnisse. 34 Boote hatten 2017 diese fünf Ergebnisse in die Wertung einbringen können. Ohne großen Aufwand einfach aus dem Hafen fahren, Segel setzen und bei der Wettfahrt mitsegeln – das ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Erfolgsrezept der Mittwochsregatta, an der nicht nur Familien- oder Regatta-Crews, sondern auch Bundesliga-Segler teilnehmen. Für so manche ist jedoch der gemeinsame Hock auf der Terrasse des Klub-Restaurants fast wichtiger – ein weiterer Vorteil der für alle gleich definierten Zielzeit. Zur Preisverteilung kürzlich waren mehr als 80 Seglern ins Klubhaus am Hafen gekommen und freuten sich über die zahlreichen Preise der genannten Sponsoren. „Es war dieses Jahr sehr harmonisch, auch ohne Schaden an Mensch oder Schiffen. Alle Teilnehmer sind sicher gesegelt“, freute sich Angelika Rothmund vom Organisations-Team der Mittwochsregatten.

Segeln

Mittwochsregatten des WYC 2017

Gruppe 1 (Yardstick-Zahl 105 und höher): 1. Dieter Hubertz, Larsen 232, „Lisa“; 2. Klaus Bogner, Seefahrtskreuzer, „Carina“; 3. Dagmar Rütten, M1, „Erpel“.

Gruppe 2 (96 bis 104): 1. Willi Egger, Int. 806, „Strahl“; 2. Thomas Kaltenbach, X-312, „Red-X“; 3. Jochen Frik, Starboot, „Frikassee“.

Gruppe 3 (81 bis 95): 1. Walter Müller, Nissen 42, „Scylla“; 2. Klaus Vonbach, Dynamic 35, „Fun No.1“; 3. Philipp Wieland, 45 qm Nationaler Kreuzer, „Argo“.