Regionalsport See Ost WM-Bronze für Clara Koppenburg

Regionalsport See Ost

Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen mit Topleistung in Norwegen. Das Teamzeitfahren mit Cervèlo Bigla Pro Cycling auf Rang drei beendet.

Radsport: Da ist sie! Ihre erste internationale Medaille konnte Clara Koppenburg beim Teamzeitfahren mit dem „Cervélo Bigla Pro Cycling“ bei der Weltmeisterschaft in Bergen (Norwegen) einfahren. Die aus der Jugend des RSV Seerose Friedrichshafen stammende Profifahrerin hatte punktgenau ihre Topform abgerufen, um so als verlässliches Mitglied ihres Teams den Podestplatz zu ermöglichen.

Radweltmeisterschaften sind in Straßen- und Zeitfahrwettkämpfe unterteilt. Während bei den Straßenrennen nur Nationalmannschaften zugelassen sind, starten beim Teamzeitfahren ausschließlich Profimannschaften. Wie alle, so setzte sich auch das Koppenburger Team Cervélo Bigla Pro Cycling aus sechs Fahrerinnen zusammen, von denen die jeweils Vierte die Endwertung vorgibt. Zu fahren war ein schwerer, technisch anspruchsvoller 42-km-Rundkurs, der sich durch steile Anstiege und lange Abfahrten auszeichnete. Im Team wurden die Sprint- und Bergfahrerinnen entsprechend der Strecke taktisch eingesetzt. Die Aufgabe von Clara Koppenburg bestand darin, in den Flachstücken Tempoarbeit zu verrichten.

Start! Ein gut eingestelltes Team rollt von der Rampe: Perfekte Linienführung und ökonomische Wechsel garantieren ein hohes Anfangstempo. Ein Tempo, das nach zehn Kilometern von einer der Fahrerinnen nicht mehr gehalten werden kann. Das nun auf fünf reduzierte Team mit Koppenburg fährt in die Anstiege. Jetzt arbeiten die Kletterinnen. Zwischenzeit: Zwei Sekunden Vorsprung auf die Verfolgerinnen – das ist Goldkurs! Dann die Ernüchterung via Teamfunk: „Sunweb“ hat dem Koppenburger Team auf den Abfahrten 30 Sekunden abgenommen. Der frühe Abfall der sechsten Fahrerin rächt sich nun. Auch „Boels-Dolmans Cycling Team“ macht in der Schlussphase Sekunden gut.

Mit 28 Sekunden Rückstand auf Sunweb und zwölf auf Boels-Dolmans kommen Koppenburg und ihre Mannschaft auf Platz drei ins Ziel. Eine glückliche Clara Koppenburg kommentiert das so: „Das Team fährt das ganze Jahr zusammen. Meine Hauptaufgabe ist dort, für die Favoritinnen zu arbeiten – daher das Größte für mich, bei der Mannschaftswertung auf dem Podium zu stehen.“

Für ihren Heimatverein, den RSV Seerose Friedrichshafen, ist die WM- Bronzemedaille das seit Vereinsgründung bisher höchste Edelmetall. Eine Medaille, zu der auch Frank Ammann, der Spitzensporttrainer des RSV Seerose mit seiner damaligen Jugendarbeit beigetragen hat.