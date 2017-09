Regionalsport See Ost Vom Tiefstapeln hält Daniel Schmid nichts

Der Trainer und das Team des TSV Meckenbeuren treffen am Sonntag auf Verfolger SV Beuren. Ein echtes Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SV Beuren (Sonntag, 15 Uhr, Winterhalter Sportanlage). – In dieser Partie handelt es sich um ein echtes Spitzenspiel. Tabellenführer Meckenbeuren empfängt Beuren. Diese Paarung gab es schon in der vergangenen Saison. Damals siegte der TSV Meckenbeuren als Aufsteiger mit 4:3. Zuerst führten die einen, dann die anderen, am Ende blieben die Punkte im Bodenseekreis. Das Rückspiel war dann für beide Seiten bedeutungslos. 0:6 aus Sicht des TSV Meckenbeuren hieß es am Ende.

„Das war damals kein Maßstab, weil die Mannschaft damals kurz zuvor den Klassenerhalt geschafft hatte. Marco Mayer, der Coach des SV Beuren, weiß das sicher genau einzuschätzen“, meint Daniel Schmid, der seit dieser Spielzeit Trainer beim TSVM ist. Davon kann Schmid ausgehen, denn der Coach der Gäste aus dem Allgäu sagte schon vor Wochen, dass ihm nicht entgangen sei, dass Meckenbeuren eine tolle Mannschaft mit einem ganz besonderen Teamspirit habe. Deshalb könne er es sich vorstellen, dass die Truppe von Daniel Schmid noch ein Weilchen länger an der Tabellenspitze bleibe. Er sollte Recht behalten. Diese Serie zum Start hat auch beim TSV Meckenbeuren seine Spuren hinterlassen. Das Selbstbewusstsein ist gewachsen. „Wir dürfen auch selbstbewusst sein, wenn man die ersten sechs Partien betrachtet, wie wir gespielt haben“, sagt TSVM-Coach Daniel Schmid nicht ohne Stolz.

Von Tiefstapeln halte er nichts. Einzig geerdet sollte man bleiben. Dass alles kein Selbstläufer ist, hat das Team am vergangenen Wochenende gesehen. In Baindt wurde mit 0:2 verloren. Es sei das bisher schwächste Spiel in dieser Saison gewesen, sagt Schmid. Analysiert, abgehakt. Der Blick geht in Richtung Beuren. Obwohl es sich hierbei sicher um ein Spitzenspiel handelt, weigern sich beide Trainer, nur Meckenbeuren und Beuren als Spitzenteams zu bezeichnen. Sie sehen noch andere Konkurrenten, etwa Leutkirch und Kisslegg. Laut Daniel Schmid vielleicht auch der SV Kressbronn.

Unabhängig davon, es wird spannend werden zwischen zwei Teams, die jeweils über eine starke Offensive verfügen. Trotzdem hält es der Trainer des TSV Meckenbeuren für möglich, dass weniger Tore fallen als gewöhnlich, Nuancen entscheiden wahrscheinlich. Ein Rückstand könnte da schon fast die halbe Miete zu Gunsten der Konkurrenten sein. Doch auch davor hat Schmid keine Angst: „Wir sind in dieser Saison schon oft hinten gelegen und haben die Partien fast immer für uns entschieden.“ Das neue Selbstbewusstsein des TSV Meckenbeuren eben.