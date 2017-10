Regionalsport See Ost Vital Heynen: "Das war der erste Titel"

Der VfB Friedrichshafen gewinnt am Sonntag in der TUI Arena erneut den Supercup. Titelverteidiger besiegt in Hannover die Berlin Recycling Volleys mit 3:1.

Volleyball, Supercup: VfB Friedrichshafen – Berlin RV 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:19). – (gek) Der VfB Friedrichshafen hat in der Hannoveraner TUI Arena seinen Titel im Supercup verteidigt. Er gewann die Neuauflage des Vorjahresfinals mit 3:1 und ließen die VfB-Fans jubeln. Nur im ersten Satz hatte er vor allem mit den starken Berliner Außenangreifern Robert Kromm und Adam White Probleme. Später dominierten die Titelverteidiger vor allem dank einer starken Leistung in Block und Feldabwehr. Als MVP wurde Athanasios Protopsaltis von den Zuschauern gewählt. Viel Neues gab es nicht bei den beiden Volleyballgrößen: Bei Berlin war lediglich der Australier Adam White neu im Team. Der VfB begann mit Zuspieler Simon Tischer, den Außenangreifern David Sossenheimer und Athanasios Protopsaltis, den Mittelblockern Jakob Günthör und Neuzugang Philipp Collin, Diagonalangreifer Daniel Malescha und Libero Markus Steuerwald.

Berlin ging nach zwei nervösen VfB-Annahmen 2:0 in Führung. In der Feldabwehr und im Block zeigten die Friedrichshafener konstante Leistung und blieben an den Berlinern dran (11:11, 16:18). Vor allem Adam White stand in der Annahme stabil, kam im Block immer wieder durch. VfB-Coach Vital Heynen reagierte. Andreas Takvam bekam seinen ersten Einsatz als Außenangreifer. Er glich mit seinem ersten Angriff zum 23:23 aus. Doch die Hauptstädter blieben konzentriert, holten sich mit zwei Punkten in Folge den ersten Satz.

Bartlomiej Boladz bekam im zweiten Durchgang seine Chance, vertrat über die Diagonale Daniel Malescha. Der junge Pole brachte Schwung, Sossenheimer fand immer wieder die Berliner Fingerspitzen (5:3, 8:3). Sebastian Kühner und Adam White servierten das Ass, die Friedrichshafener setzten auf ihre starke Verteidigung und einen gut aufgelegten Boladz (12:11, 16:12). Ohne Technische Auszeiten, im Supercup gestrichen, ging es in die Endphase. Friedrichshafen spielte fehlerlos, Zuspieler Simon Tischer setzte immer wieder Jakob Günthör ein und Boladz besorgte den Satzball, den Philipp Collin mit einem Ass verwandelte (25:18).

Berlin startete stärker in den dritten Durchgang, setzte sich aufgrund einiger Unkonzentriertheiten auf VfB- Seite früh ab (2:0, 4:6). Doch der VfB blieb ruhig. Günthör blockte Okolic direkt vor dessen Füße (9:8), dank starker Angriffe von Protopsaltis, Sossenheimer und Boladz legten die Volleyballer vom See einen 11:4-Lauf hin (13:10). Vital Heynen mahnte seine Männer in einer Auszeit, „dumme Fehler“ zu vermeiden. Das Team setzte seine Anweisung um. Berlin nahm White vom Feld, der Meister tauschte nahezu sein gesamtes Team. Doch der Pokalsieger hatte die besseren Wechsel. Malescha kam zum Aufschlag, holte mit einem Ass den ersten von sechs Satzbällen. Ein Block – der achte des VfB bis zu diesem Zeitpunkt – Collin machte den Deckel drauf.

Der VfB war auf einem guten Weg, Berlin nicht mehr in der Spur. Philipp Collin blockte Starangreifer Paul Caroll, der daraufhin den nächsten Ball neben das Feld setzte (1:1, 2:1). Die Häfler waren sowohl im Kopf als auch auf dem Feld schneller, die Einwechslung des Ex-Häflers Georg Klein auf Berliner Seite änderte nichts. Sossenheimer blockte, Günthör brachte seinen sechsten Angriff von sechs Versuchen ins Feld und setzte ein Ass oben drauf (8:5, 12:7). Kromm musste vom Feld, Berlin kam nochmal ran (14:16). Nur kurz. Berlin wirkte ratlos, der VfB verteidigte stark. Philipp Collin und Simon Tischer blockten (18:15, 20:15), Malescha kam zurück und punktete stark, Günthör besorgte mit einem Block sechs Matchbälle und verwandelte den zweiten selbst.

„Das war der erste Titel“, freute sich Heynen. „Den wollte das Team – jetzt geht es um die Deutsche Meisterschaft, denn das ist unser großes Ziel.“