Regionalsport See Ost VfB zieht selbstbewusst in die vorletzte Partie

VfB-Trainer Christian Wucherer ist mit der Punktausbeute bis jetzt zufrieden. Der Gegner SV Mietingen darf trotzdem nicht unterschätzt werden.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – SV Mietingen (heute, 14.30 Uhr, Zeppelinstadion). – Christian Wucherer schaut auch Tage danach noch zufrieden auf das vergangene Wochenende zurück, an dem seine Mannschaft bei der Oberligareserve in Balingen 2:0 gewonnen hat. „Ich bin vor allem sehr glücklich über die Null“, rekapituliert der Friedrichshafener Trainer ein Spiel auf „schwierigem Terrain und in schwierigem Wetter“. Dass dabei das Spielerische zu kurz gekommen ist, sei nicht verwunderlich. Dennoch sei er zufrieden mit der Leistung, wohl wissend, dass seine Mannschaft „besseren Fußball spielen kann“. Weil aber Fußball „Ergebnissport“ ist, fürs Schön spielen keine Punkte vergeben werden, siehe Derby gegen Kehlen, ist Christian Wucherer unterm Strich mit „der Punktausbeute“ bis jetzt sehr zufrieden.

Im Vergleich zur selben Zeit des vergangenen Jahres steht der VfB Friedrichshafen sehr gut da. Nicht nur in der Tabelle. An der wird aber die „Entwicklung von Spielern und Mannschaft sichtbar“, und dass die Neuen die Mannschaft verstärken und sie verbessern. Eine Feststellung, die Christian Wucherer und die Verantwortlichen beim VfB Friedrichshafen zuletzt nicht allzu oft haben machen können.

Entsprechend selbstbewusst gehen deshalb er und die Crew in die vorletzte Partie des Jahres. Und wenn Christian Wucherer auch nicht allzu viel über den Gegner von heute weiß, eines ist schon aufgrund der Statistik klar: „Wir müssen auf der Hut sein.“ Bildlich gesprochen und tatsächlich beim Kicken. „Mietingen liebt es“, beschreibt Wucherer die Taktik des Aufsteigers, sowie der Gegner den Ball verloren habe, „schnurstracks mit vier oder fünf Spielern“ nach vorn zu marschieren. Zumindest die vergangenen drei Partien habe das geklappt, unter anderem mit dem Derbysieg beim SV Ochsenhausen vergangene Woche.

Wucherers Rat an seine Mannen: „Geduld haben, keine Risikopässe spielen, keine einfachen Ballverluste, und vorn drin sich richtig gut bewegen.“ Klar ist damit auch, was der VfB Friedrichshafen die Woche über trainiert hat. Einen Preis für jenen Fußballer, der das Spielchen „einer gegen viele“ am längsten durchgehalten hatte, habe es aber nicht gegeben. Nur den praktischen Stupser an seine Spieler, was sie in der Partie gegen einen so gut wie unbekannten Gegner erwarten wird, und dass die gegen den Tabellenneunten auf keinen Fall „ein Selbstläufer“ werden wird. Sollte sich aber der VfB ähnlich konzentriert verhalten wie zuletzt in Balingen, dann kann der Wunsch von Christian Wucherer durchaus von seinen Fußballern erfüllt werden: Zum Jahresende hin noch „eine kleine Serie“ starten. Auch Wucherer weiß, dass diese Nummer nicht einfach werden wird, dass da eine Menge „harter Arbeit“ auf sie zukommt. Das war vor der Partie in Balingen ja auch nicht anders.