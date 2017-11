Regionalsport See Ost VfB in Rüsselsheim: Vor allem wenn es schnell ging

Volleyballer des VfB Friedrichshafen gewinnen 3:0 in Rüsselsheim und haben problemlos das Pokal-Viertelfinale erreicht. Das findet am 25. November gegen Lüneburg in der ZF-Arena statt.

Volleyball-DVV-Pokal, Achtelfinale:TG Rüsselsheim II – VfB Friedrichshafen 0:3 (14:25, 12:25, 17:25). – Der VfB hat seine Chancen auf die Titelverteidigung gewahrt. Als letzter Bundesligist griff er in den Wettbewerb ein und besiegten den Zweitligisten problemlos. Als Wertvollste Spieler wurden bei Rüsselsheim Libero Christian Hesse und beim VfB Außenangreifer Athanasios Protopsaltis ausgezeichnet. Im Viertefinale trifft Friedrichshafen nun am Samstag, 25. November, 19,30 Uhr in der ZF-Arena auf die SVG Lüneburg. Karten für dieses Spiel sind ab Donnerstag, 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und über reservix.de erhältlich.

Ob er mit seinem „zweiten Anzug“ ins Pokalachtelfinale gehen wolle, wurde VfB-Trainer Vital Heynen vor dem Spiel von einer hessischen Zeitung gefragt. Er antworte standesgemäß: „Das habe ich nicht, ich habe zwölf gleichwertige Spieler.“ Trotzdem brachte der Belgier mit Scott Kevorken, Philipp Collin, Andreas Takvam, Athanasios Protopsaltis, Bartlomeij Boladz, Tomas Kocian und Thilo Späth-Westerholt fünf Wechsel gegenüber der Startformation in der Champions League gegen Burgas aufs Feld. Und die bewiesen von Beginn an, dass sie keine Reserve sind. Rüsselsheim stand solide in der Annahme, doch der Unterschied von 1. zu 2. Liga war deutlich sichtbar. Vor allem wenn es schnell ging, machte Friedrichshafen die Punkte und lag zur zweiten Technischen Auszeit mit 16:9 in Front. Drei Mal stand der Block richtig, ansonsten richtete es die Abwehr um Späth-Westerholt, ließ die TG bei eigenem Aufschlag nur einmal punkten. Der VfB erspielte sich elf Satzbälle, Kocian setzte Kevorken zum 25:14 erfolgreich durch die Mitte ein.

Nach dem Wechsel gab es ein paar unkonzentrierte Annahmen und Abstimmungsprobleme im Angriff beim Titelverteidiger. Bis zur ersten Technischen Auszeit (8:6) hielt Rüsselsheim mit. Dann kam Kevorken erst im Block und dann an den Aufschlag und initiierte einen Zwischensprint des VfB (13:8). Die TG verteidigte stark, brachte viele VfB-Angriffe wieder zurück. Doch spätestens wenn Kocian das Spiel schnell machte, war der VfB oben auf. Beim Stand von 16:11 für Friedrichshafen kam Collin zum Aufschlag und blieb dort bis zum 23:11. Kocians Ass machte nach diesem 9:1-Lauf den Deckel drauf (25:12).

Mit ein paar Abstimmungsproblemen begannen die Friedrichshafener auch den dritten Satz. Das Rüsselsheimer Publikum witterte die Sensation, die Hausherren führten erst 3:1, lagen auch beim 9:8 noch vorn. Doch Kevorken blockte den VfB in Führung, Kocian und Protopsaltis servierten Asse und der Grieche blieb fünf weitere Punkte am Service (17:10). Scott Kevorken trug sich erneut in die Liste der Blockpunkter ein und sorgte für die Matchbälle (24:17). Der MVP des Spiels, Athanasios Protopsaltis, setzte dann den Schlusspunkt zum 25:17.

Rüsselsheim hat sich mit einer couragierten Leistung aus dem DVV-Pokal verabschiedet, auf den Titelverteidiger wartet am 25. November die SVG Lüneburg im Viertelfinale. „Das war eine konzentrierte Leistung des Teams“, sagte Heynen nach dem Spiel. „Jetzt geht es im Viertelfinale gegen Lüneburg und das ist schon eine ganz andere Hausnummer.“

Erst einmal geht es aber am Samstag um 19.30 Uhr in der Bundesliga zu Hause im Spitzenspiel gegen die SWD powervolleys Düren weiter.