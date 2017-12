Regionalsport See Ost VfB gewinnt auch in Finnland mit 3:0

Friedrichshafener Volleyballer die souveräne Sieger am Dienstagabend in Helsinki. Sastamala war nur im ersten Satz auf Augenhöhe mit seinen Gästen.

Volleyball-Champions-League: Ford Store LevorantaSastamala – VfB Friedrichshafen 0:3 (22:25, 15:25, 14:25). – Der VfB hat auch die letzte Partie 2017 gewonnen. Er bleibt in dieser Saison unbesiegt und hat außerdem noch die Tabellenführung im Pool B verteidigt.

So richtig getraut hatte Vital Heynen dem finnischen Braten nicht. Eigentlich, so der Friedrichshafener Trainer im Vorfeld des Duells, sei Sastamala die nominell schwächste Mannschaft in der Gruppe. Wer aber Thessaloniki im wahrsten Sinne des Wortes beim 3:2 niedergerungen hat, der hat mehr Potenzial auf dem Feld, als die Kaderliste suggeriert. Entsprechend gewarnt gingen Simon Tischer (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal), David Sossenheimer, Athanasios Protopsaltis (beide Annahme und Außenangriff), die Mittelblocker Scott Kevorken und Phil Collin sowie Libero Markus Steuerwald die Aufgabe in der Energia Areena Vanta in Helsinki an. Zu Beginn sah alles wie gewohnt aus: Der VfB führte (8:4), punktete, meist über die Mitte. Dann schrumpfte der Vorsprung (11:10), Sastamala glich aus (11:11), ging in Führung (12:13) und lag zur ersten Technischen Auszeit wieder zurück (14:16). Teils vier Anläufe benötigten die Friedrichshafener, bei eigenem Aufschlag mit Thilo Späth-Westerholt als Annahmechef, ehe sie im wilden Auf und Ab den ersten Satzball hatten. Das 25:21 wehrten die Finnen ab, der eingewechselte Niko Suihkonen platzierte seinen Aufschlag zum 22:25 im Aus. Die Mannschaft von Vital Heynen hat also einen Geschmack davon bekommen, wie es sich für den Gegner anfühlt, gegen den VfB zu punkten. Katzenhaft, mit neun Leben, nur keinen Ball verloren geben: Die Finnen zelebrieren einen ähnlichen, auf Verteidigen ausgerichteten, den Ball im Spiel haltenden Volleyball. Nicht zuletzt deshalb hatte der erste Durchgang 32 Minuten gedauert.

Auch der zweite begann mit einer Führung für den VfB (8:5). Weil sich die Fehlerquote bei Sastamala (acht, VfB vier) erhöhte, Friedrichshafen sein Sideout hielt, vergrößerte sich der Vorsprung von 16:12 auf 19:12. Den Rückstand kann auch ein Sastamala nicht aufholen, zumal sich der VfB – mit Andreas Takvam für Boladz und im finalen Aufschlag – keine Blöße mehr gab. Kevorken donnerte den 25. Punkt ins Ford-Quadrat, nach nur 25 Minuten. Blitzvolleyball in Helsinki.

Doch Vorsicht: Thessaloniki hatte ebenfalls 2:0 geführt! Ob sich die Crew von Kapitän Simon Tischer daran erinnert? Nicht einmal die 15 Minuten Pause konnte sie davon abhalten, den dritten Satz zum letzten 2017 zu machen. Bis zum 8:4 und darüber hinaus eine blitzsaubere Vorstellung der Blau-Weißen, die die Schwächen der finnischen Annahme nutzten (13:8), im Block mehr Zugriff hatten (16:9) und auf ein glattes 3:0 zusteuerten (20:11, 23:12). Mit einer „gepeitschen Vorhand“ beendete Collin ein einseitiges Duell. Mit dem 25:14 hat der VfB (in 15 Spielen nur fünf Sätze abgegeben) das I-Tüpfelchen auf eine sehr erfolgreiche Halbserie gesetzt. Nicht nur zu Beginn, bis zum Ende alles wie gewohnt. „Wir machen wenig Fehler, zwingen den Gegner, Fehler zu machen“, sagte Heynen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung des Teams.“

VolleyballChampions LeagueGruppe BHalkbank Ankara – PAOK Thessaloniki Do., 17.30Levor. Sastamala – VfB Friedrichshafen heute, 19.001. VfB Friedrichshafen 2 6:1 6 2. Ford Store Levoranta Sastamala 2 3:5 23. PAOK Thessaloniki 1 2:3 14. Halkbank Ankara 1 1:3 0