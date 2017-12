Regionalsport See Ost VfB-Volleyballer wissen jetzt, wo sie stehen

Friedrichshafen setzt sich nach einer dramatischen Schlussphase mit 3:1 gegen Ankara durch. Das Freibier floss anschließend in Strömen.

Volleyball-Champions-League: Solch ein Spiel hat die ZF-Arena schon lange nicht mehr erlebt. Des Ergebnisses wegen (25:14, 25:23, 21:25, 28:26), ja. Weil danach das Freibier in Strömen geflossen ist im gut besuchten Foyer, auch. Vor allem aber, weil am Donnerstagabend die Friedrichshafener Volleyballer etwas zuwege gebracht haben, auf das die Fans hatten lange warten müssen. Einen perfekten Start in die Gruppenphase der europäischen Königsklasse gab’s zuletzt 2013 mit dem 3:2 in Innsbruck. „Fassen kann ich das 3:1 gegen Ankara noch nicht so richtig“, sagt Kapitän Simon Tischer, nach einer spannenden, ja dramatischen Schlussphase.

Das der Papierform nach einseitige Duell sorgte vom ersten Ballwechsel an für Staunen. „Wir haben sie an die Wand gespielt“, beschreibt Tischer den unglaublichen ersten Satz. Der hatte sich akribisch vorbereitet, sich „schon etwas ausgerechnet“. Dass der Underdog aber „ohne Fehler“ dem hochgelobten Gegner nur 14 Punkte überlassen würden, einfach phänomenal. „Unsere Taktik ist aufgegangen“, freut sich der Zuspieler.

Als Ankara jedoch den Serben Nemanja Petric durch Burutay Subasi im Annahmeriegel ersetzte, geriet das souveräne VfB-Spiel ins Stocken, reichte es, ein bisschen Glück war auch dabei, gerade noch fürs 25:23 und den zweiten Satzgewinn. Minimalziel erreicht, einen Punkt geholt. Die 2100 enthusiasmierten Fans in der ZF-Arena jubelten und rieben sich verdutzt die Augen. Wer ist denn nun Favorit und wer Außenseiter?, fragten sie sich zurecht. Einen VfB auf Augenhöhe mit den Stars von Ankara, das hatten sie nie und nimmer erwartet.

Nachdem die Friedrichshafener realisierten, was da abläuft, meldete sich der Kopf. „Wir haben unser Spiel verloren“, beschreibt Tischer den dritten Durchgang, in dem er und seine Kollegen „zu schnell zu viel“ wollten und prompt die „Bälle vor die Füße“ geblockt bekamen. In der Hektik wurde es schwierig für Tischer & Co., das „Vertrauen in unseren Volleyball“ wieder zu finden, Fehler zu vermeiden. Unvermeidlich deshalb das 21:25. Der VfB hatte sich „das Leben selbst schwer gemacht“. Ankara war wieder in der Partie.

Und für eine ganz schön lange, angespannte Zeit sah es tatsächlich so aus, als könnten die Türken den Friedrichshafenern den Schneid abkaufen, die Partie drehen. Alles, was zuvor so scheinbar leicht geglückt war, wurde immer mühsamer. Der kaum zu überwindende Block löchrig, die Feldabwehr, nicht mehr zwingend die Bälle im Spiel haltend: Punkten geriet zum Geduldspiel. Bis zum dramatischen Finale, das, mehrfach vom Videobeweis unterbrochen, an den Nerven aller Beteiligten zerrte, dennoch einem guten Ende entgegensteuerte. Simon Tischer (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal), David Sossenheimer, Athanasios Protopsaltis (Annahme und Außenangriff), Phill Collin, Jakob Günthör im Mittelblock und Libero Markus Steuerwald, entlastet durch Kurzeinsätze von Tomas Kocian, Scott Kervorken und Andreas Takvam, boxten sich durch. Verbissen, mit unerschütterlichem Glauben an sich und ihre Leistungsfähigkeit. Der erste Matchball (24:23): abgewehrt; Satzball gegen sich (24:25): abgewehrt; den zweiten Matchball versemmelt. Beim dritten (27:26) half Ankara mit einem Service ins Netz. Und dann schlug Boladz zu. „Er hatte vollen Druck“, sagt Tischer. Ohne den verletzten Malescha war eine Auszeit für den Polen nicht möglich. „Aber am Ende macht er die wichtigen Punkte.“

Wie hatte Trainer Vital Heynen vor dem Spiel gesagt: „Nach Ankara wissen wir, wo wir stehen.“ Als große Mannschaft, nicht nur auf dem Papier.