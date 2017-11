Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen zeigt tolle Moral in Laupheim

A-Junioren des VfB Friedrichshafen liegen 0:2 zurück und gewinnen 3:2. Torreiche 27 Minuten beim 4:1 der C-Jugend gegen den FC Wangen. B-Junioren verlieren in Pfullingen mit 2:4.

Juniorenfußball, A-Jugend, Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – VfB Friedrichshafen 2:3 (2:0). – (be) Der Gastgeber war der erwartet starke und unbequeme Gegner. Nach zwei Minuten mussten die Gäste zwei Mal auf der Torlinie das 0:1 verhindern. Aber nach einem Eckball wurden die Friedrichshafener klassisch ausgekontert und es stand (25.) 0:1. Zwei Minuten später jubelten die Laupheimer schon wieder. Einen Freistoß köpfte der völlig allein gelassene Angreifer am kurzen Pfosten zum 2:0 ein. Beim VfB lief vor und nach den Gegentreffern so gut wie nichts zusammen. Über das 0:3 hätten sie sich nicht beklagen dürfen. Die klaren Worte in der Pause schienen verstanden worden zu sein. Bereits in der 55. Minute schlug Emre Erdogan in Strafraumnähe einen Freistoß, den Julian Neu verlängerte und es stand 1:2. In der 66. Minute flankte Max Richter in den Laupheimer Strafraum und Emre Erdogan schoss das 2:2. Als Julian Graf im richtigen Augenblick Max Richter angespielt hatte, setzte dieser zu einem Solo an und erzielte das 3:2 für den VfB. In der Nachspielzeit freuten sich die Gastgeber über den Ausgleich, der Linienrichter hatte aber wegen Abseits die Fahne gehoben. Ein verdienter Sieg de VfB aufgrund einer starken zweiten Halbzeit. „Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, solch ein Spiel noch zu drehen“, lobte Trainer Ingo Martin.

B-Jugend, Verbandsstaffel: VfL Pfullingen – VfB Friedrichshafen 4:2 (2:1). – Trotz einer tollen Leistung ging die Partie verloren. Mehr als eine Stunde lang musste der VfB nach einer Roten Karte in der 17. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Trotzdem gelang Marvin Ruzic (19.) das 1:0. Den Gastgebern gelang bald (28.) der Ausgleich und sie gingen fast mit dem Halbzeitpfiff 2:1 in Führung. Dieses Tor wäre leicht zu vermeiden gewesen. Die Friedrichshafener gaben trotz des Rückstandes nicht auf. Ein durch Tim Weiland verwandelter Strafstoß stellte auf 2:2. Der schnelle Gegentreffer (52.) zum 2:3 ließ die Hoffnung zumindest auf einen Teilerfolg mächtig sinken. Es machte sich außerdem deutlich bemerkbar, mit einem Mann weniger zu spielen. Fünf Minuten vor dem Ende (75.) fiel das 2:4.

C-Jugend, Landesstaffel: VfB Friedrichshafen – FC Wangen 4:1 (4:1). – Ein kurioser Beginn gegen den FC Wangen. Schon in der ersten Minute fiel das 1:0 durch Luca Buspanovic. In der zweiten Minute stand es 2:0 durch Laurand Ajazi. Als Marvin Ruzic in der zehnten Minute das 3:0 gelang, schien die Partie gelaufen zu sein. Trotz diesem deutlichen Rückstand gaben die Allgäuer aber nicht auf und kamen in der 20. Minute zum 1:3. Sie waren danach nah dran an ihrem zweiten Tor. Aber in der 27. Minute traf wieder Marvin Ruzic zum 4:1. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste zwar die stärkere Mannschaft, doch zu einem weiteren Tor sollte es ihnen nicht mehr reichen.