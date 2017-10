Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen wackelt nur im ersten Satz ein wenig

Der Supercupgewinner startet mit einem letztlich deutlichen 3:0 in die Bundesligasaison. Volleyballer besiegen Hypo Tirol Alpenvolleys Haching vor 2000 Fans in der ZF-Arena.

Volleyball-Bundnesliga: VfB Friedrichshafen – Hypo Tirol Alpenvolles Haching 3:0 (25:23, 25:14, 25:18). – (gek) Friedrichshafen ist am Sonntagnachmittag vor 2000 Fans in der ZF-Arena mit einem glatten 3:0 in die Saison gestartet. Die Gastgeber besiegten den Liganeuling mit 3:0 und hatten nur im ersten Satz Probleme mit den präzisen Aufschlägen der Gäste. Als wertvollsten Spieler wählte VfB-Trainer Vital Heynen auf Hachinger Seite seinen Landsmann und Außenangreifer Igor Grobelny. Beim VfB bekam der beste Punktesammler David Sossenheimer die Auszeichnung als MVP.

VfB-Trainer Vital Heynen hatte für Haching gleich zu Beginn ein paar Überraschungen bereit. Im Vergleich zum Supercupsieg gegen Berlin stellte der Coach auf vier Positionen um. Mit Scott Kevorken und Philipp Collin über die Mitte, David Sossenheimer und Andreas Takvam als Außenangreifer, Bortolomiej Boladz (Diagonal), Zuspieler Tomas Kocian und Libero Markus Steuerwald startete er in die Partie.

Gleich mit 4:1 zogen die davon, Andreas Takvam setzte vor allem im Block und im Angriff Akzente. Doch so sicher Takvam im Angriff war, so wackelig war der „Umschüler“ vom Mittelblocker zum Außenangreifer in der Annahme. Haching brachte den Norweger ein ums andere Mal mit langen Aufschlägen in die Bredouille, Friedrichshafen wackelte (11:11, 14:18). Heynen nahm eine Auszeit, brachte Athanasios Protopsaltis für Takvam, Daniel Malescha für Boladz und Simon Tischer für Kocian – mit Erfolg. Protopsaltis brachte Ruhe in Abwehr und Verteidigung, die Hausherren kämpften sich zuerst zurück und dann vorbei (20:21, 23:22). Wieder war es der Grieche Protopsaltis, der fünf Angriffe in Folge startete und den Satzball erzwang (24:22). Der ging schließlich mit 25:23 an den VfB. Vital Heynen wäre nicht Vital Heynen, hätte er seinen Takvam im zweiten Satz nicht wieder zurück aufs Feld geschickt. Ansonsten blieb der Belgier beim siegreichen Team vom Ende des ersten Durchgangs. Und dieses Team zeigte nun keine Schwäche mehr, auch Takvam bekam von Ball zu Ball größere Sicherheit. Daniel Malescha machte mit zwei Angriffen den Auftakt, Collin setzte den Block über Mitte und Sossenheimer schlug zwei Asse (3:2, 12:7). Der Hachinger Plan ging dieses Mal nicht auf, Alpenvolleys-Trainer Stefan Chrtiansky wechselte auf fast allen Positionen. Doch der VfB eilte davon, mit starker Feldabwehr und starkem Block, allen voran durch Takvam und Kevorken (18:10). Heynen brachte Boladz und Kocian zurück, und genau jene machten den nächsten Punkt nach einer perfekten Annahme von Takvam (20:12). Das Zitterhändchen war besiegt, der Gegner auch – fast. Boladz machte den Deckel drauf zum 25:14.

Auch in den dritten Durchgang starteten die VfB-Volleyballer stärker. Zwei Asse von Takvam brachten die deutliche Führung (7:3) und immer wieder war es Sossenheimer, der einen Weg durch den Block fand. Diesen Vorsprung verteidigte Friedrichshafen, bis Vital Heynen von der Trainerbank aufs Gaspedal trat. Malescha, Tischer und Protopsaltis kamen zurück (15:11) und setzten mit ihren Kollegen zum Zwischensprint an. Zwei Blockpunkte und ein Ass brachten die Halle zum Kochen (20:13), nach einem Zauberlob von Protopsaltis holte sich Haching die Gelbe Karte ab (22:16). Tischer, Malescha und Protopsaltis machten wieder Platz, Sossenheimer holte mit einem weiteren Ass sieben Matchbälle und Haching setzte mit einem Aufschlagfehler den Schlusspunkt (25:18).

„Wir haben heute das gezeigt, was ich liebe“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen nach dem Spiel. „In der Block-Feldabwehr waren wir sehr stark und damit haben wir das Spiel gewonnen. Im ersten Satz war es etwas glücklich, dass wir zurückgekommen sind, aber sonst haben wir sehr gut Volleyball gespielt.“