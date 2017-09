Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen verliert beim SV Weingarten

Fußball-Landesligist trifft das Tor nicht. Das Derby im Lindenhofstadion endet gestern Abend mit 1:0 für den Gastgeber. Friedrichshafener Trainer enttäuscht von der Einstellung seiner Spieler.

Fußball-Landesliga: SV Weingarten – VfB Friedrichshafen 1:0(1:0). – Dem Highlight muss der Rückschlag folgen, das scheint beim VfB Friedrichshafen so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Euphorie aus dem 5:1 gegen Verbandsligaabsteiger TSV Berg hat die Mannschaft von Trainer Christian Wucherer nicht über die Woche retten können. Der VfB unterlag im Flutlichtspiel gestern Abend beim Tabellenvierzehnten mit 0:1. Für Weingarten war das der erste Dreier seit 2014 in einem Duell mit dem Nachbarn.

Noch selten war Christian Wucherer nach einem Schlusspfiff zuletzt so enttäuscht von der Leistung seiner Spieler wie gestern Abend. "Charakter und Einstellung kann ich nicht trainieren", kommentierte er die enttäuschende "Einstellung" seiner Mannen sarkastisch. Wollte von denen nur einen ausnehmen: Denis Nikic. Der Rest – Verärgerung. Auch die Eingewechselten hätten nicht für einen Umschwung gesorgt. "Da hätte ich den einen oder anderen wieder auswechseln können," grummelt der Friedrichshafener Coach. Und so ist es für Christian Wucherer alles andere als überraschend, dass seine Mannschaft "ohne Siegeswillen, wir sind keine Übermannschaft, die auch mit 80 Prozent Leistung gewinnt", am Ende in Weingarten den nächsten Nackenschlag hat hinnehmen müssen.

Die ersten 15 bis 20 Minuten sei der VfB "Herr der Lage" im Lindenhofstadion gewesen, erzählt er. Dann aber plötzlich behäbig geworden und "ganz, ganz schlecht". Weingarten nutzte die Gunst der Stunde. Raphael Schmid gelang nach einer Ecke das Goldene Tor für die Platzherren. Das 1:0 wirkte wie Aphrodisiaka – "Weingarten war willig" (Wucherer) geworden, sah seine Chance, aufgebaut vom VfB. Der erhöhte nach dem Wechsel zwar das Risiko, hatte über die Außen auch beste Chancen. "Teilweise aber haben wir sie kläglich vergeben." Die Gastgeber, keinesfalls das bessere Team, nutzten ihre wenigen Möglichkeiten ebenfalls nicht. Es blieb also beim 1:0 für Weingarten. – Tor: 1:0 (40.) Schmid. – Schiedsrichter: Bender. – Zuschauer: 200.

SV Weingarten: Maier, Margreiter (53. Celik), Kale, Schmid, Gentner, Damjanovic, Koc, Dakovic (80. Kautt), Stellmacher (91. Böning), Theivendraraja (60. Romer), Bleile.

VfB Friedrichshafen: Holzbauer, Heimgartner, Metzler, U. Tuncay, Strom, N. Di Leo, Merz (66. Booch), Schmitz (66. I. Tuncay), Abadzic (46. Marte), Nikic, Hohmann.