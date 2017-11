Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen trainiert "spezifische Spielsituationen"

VfB Friedrichshafen will am Sonntag in Balingen die schmerzliche Landesliganiederlage gegen Kehlen wiedergutmachen.

Fußball-Landesliga: TSG Balingen II – VfB Friedrichshafen (Sonntag, 15.30 Uhr, Bizerba-Arena, Kunstrasen). – Für zwei Partien durfte Christian Wucherer hoffen. Darauf, dass seine Mannschaft das Stigma abgelegt hatte. Aber kaum aus dem Urlaub zurück, ist die Hoffnung des Friedrichshafener Trainers zunichte gemacht worden. „Unser Spiel gegen Kehlen war nicht schlecht“, kommentierte er das 1:2 vergangene Woche. Zum wiederholten Mal in dieser Saison übrigens folgte dann der Satz: „Das Ergebnis entspricht überhaupt nicht dem Spielverlauf.“ Kapitän Daniel Di Leo und seine blau-weißen Fußballer seien im Derby die klar besseren Fußballer gewesen, das habe auch der Kehlener Trainer Michael Steinmaßl bestätigt. Dessen Mannschaft haben aus „zweieinhalb Torschüssen drei Tore zu einem äußerst glücklichen Sieg gemacht“. Gegen einen VfB, der nur eine seiner zahlreichen Torchancen nutzte. „Wir haben eine große Chance, eine wunderbare Möglichkeit vergeben“, dringt noch immer Enttäuschung aus Wucherers unaufgeregten Analyse, „uns ganz vorn in der Tabelle festzusetzen.“

„Einbahnstraßenfußball“ wie noch in den letzten Minuten des Lokalderbys gegen Kehlen darf Christian Wucherer am Sonntag von seinen Mannen nicht erwarten. Die Oberligareserve sei eine „spielerisch sehr gute Mannschaft“, weiß der VfB-Coach, der damit rechnen muss, dass die Fohlen von der Alb verstärkt mit einer Abordnung Oberligaspieler antreten wird. Deren erste Mannschaft spielt schon am Samstag. Das mache zwar die Aufgabe nicht eben einfacher, sagt Wucherer, hindere den VfB aber nicht daran, die Partie als „die nächste Chance“ zu sehen, wieder an die Topteams heranzukommen. Egal, wie der Gegner heißt, oder was er kann: „Wir werden ihn stellen.“

Und damit das nicht so endet wie gegen Kehlen, haben Christian Wucherer und sein Team die Woche über „spezifische Spielsituationen“ trainiert. Das wären unter anderem: Scharfe Flanken in den Fünfer mit anschließendem Torabschluss. Und sich als Psychologen betätigt. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sieht Wucherer überhaupt keinen Grund für Strenge. Im Gegenteil: „Wir haben versucht, das Training aufzulockern.“ Trotz der Enttäuschung allenthalben mit Spaß Fußball spielen, bloß keine Novembertristesse aufkommen lassen.

Und gleichzeitig auf das einstellen, was die Spieler, ohne Daniel Di Leo übrigens, aber wieder mit Ugur Tuncay, morgen auf dem Kunstrasenplatz erwartet. Besser gesagt, nicht erwartet: Eine defensive Mannschaft, typisch für Gegner aus dem unteren Drittel der Tabelle. Balingen II wird gepflegten Fußball spielen, und den gilt es zu verhindern. Sie „bloß nicht in Spielfluss kommen lassen“, lautet der Auftrag des Friedrichshafener Coach, mit erlaubter „Härte, über den Kampf die Oberhand gewinnen“. Gelingt das, beginnt bei Christian Wucherer in den kommenden Wochen wieder das Hoffen, dass Kehlen nichts weiter als ein enttäuschender Ausrutscher war auf dem Weg an die Topspitze der Liga.