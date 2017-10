Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen knackt Strassberger Bollwerk

VfB Friedrichshafen gewinnt am Samstag im Zeppelinstadion mit 2:0. Der Fußball-Landesligist hat aber lange Mühe mit den sehr defensiven Gästen. Daniel Di Leo trifft zweimal.

VfB Friedrichshafen – TSV Strassberg 2:0 (1:0). – Eigentlich geht es ja im Fußball darum, Tore zu erzielen und zu gewinnen. Diesen Nachweis blieben die Gäste von der Schwäbischen Alb in dieser Begegnung am Samstag schuldig. Vom Anpfiff weg spielten sie mit einer Fünferkette und davor standen noch weitere vier Spieler zur Unterstützung. Die Friedrichshafener kamen mit dieser Formation die ersten 15 Minuten noch nicht wirklich klar. Die einzige Möglichkeit, solch ein Bollwerk zu knacken, liegt darin, die Angriffe über die Flügel zu lancieren. Dies taten die Friedrichshafener, um überhaupt vors Tor zu kommen.

In der 24. Minute dann ein Distanzschuss von Ralf Heimgartner, der durch das Bollwerk durchgekommen war. Der Strassberger Schlussmann verhinderte reaktionsschnell mit einer Fußabwehr das 0:1 und knapp ging der Ball am Pfosten vorbei. Die Gastgeber machten sich aber zum Teil das Leben auch selber schwer. Im Mittelfeld gab es Unstimmigkeiten und einige Fehlpässe, das Flügelspiel wurde zwar forciert, doch die Flanken kamen zu ungenau oder landeten im Toraus. Wenn die Pässe einmal in die Spitze gespielt worden waren, waren sofort zwei oder drei Gegenspieler zur Stelle. Schon 30 Meter vor dem TSV-Tor wurde der ballführende Angreifer attackiert. In der 35. Minute sah der Unparteiische keine strafstoßwürdige Situation im Straßberger Strafraum, im Gegensatz zu den Friedrichshafenern. Und so fiel erst in der 40. Minute das 1:0. Sascha Hohmann leitete einen hohen Ball mit der Brust zu Daniel Di Leo weiter. Gegen den Schuss des Kapitäns aus sechs Metern gab es nichts zu halten.

Kurz nach der Halbzeitpause kamen die Gäste zu ihrem ersten Eckball. Es dauerte danach 15 Minuten, dann aber lockerte der Tabellenzwölfte seine Defensive etwas. Es gab zwar zwei Situationen am Strafraum, die der VfB-Abwehr keine Probleme bereiteten. Das Spiel ging wie gehabt immer in Richtung Straßberger Strafraum weiter. Sascha Hohmann segelte bei einer Flanke an den Fünfmeterraum knapp am Ball vorbei. Es gab weitere gute Möglichkeiten, welche die Gäste mit viel Glück verhindern konnten und so nicht zu einem weiteren Tor führten. Bei den Abwehraktionen merkte man immer mehr ihre technischen Mängel. Trotz der 80 Prozent Spielanteile für den VfB, blieb das TSV-Tor aber wie vernagelt. Es standen permanent acht oder neun Gästespieler im eigenen Strafraum, Eckball auf Eckball folgte. In der 78. Minute gelang es Niko Di Leo, in den Strafraum zu kommen, nachdem er zwei Gegenspieler umspielt hatte. Seine Hereingabe verwertete Bruder Daniel zum 2:0. Die Gäste versuchten es doch noch, mit langen Bällen in den VfB-Strafraum zu kommen, doch das blieb Stückwerk beim hochverdienten VfB-Sieg.

Dass eine Mannschaft über 90 Minuten nichts zustande bringt, hat schon Seltenheitswert. „So kann man nicht erfolgreich Fußball spielen. Sie haben es nicht einmal versucht, als sie in Rückstand gerieten“, kommentierte VfB-Kapitän Daniel Di Leo. – Tore: 1:0 (40.) D. Di Leo, 2:0 (78.) D. Di Leo. – Schiedsrichter: Deiß. – Zuschauer: 100.

VfB Friedrichshafen: Holzbaur, Heimgartner, Metzler, U. Tuncay, Strom (68 Schmitz), N. Di Leo, Hohmann (91. I. Tuncay), Nikic, Weissenbacher, Gebhard (86. Gebhard), D. Di Leo.