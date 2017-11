Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen ist im Halbfinale des DVV-Pokals

Volleyballer besiegen die SVG Lüneburg vor 1700 Fans in der ZF-Arena mit 3:0. Gegner im Halbfinale sind die Rhein-Main-Volleys. Partie wird am 13. Dezember in Frankfurt gespielt.

Vollyball-DVV-Pokal, Viertelfinale: VfB Friedrichshafen – SVG Lüneburg 3:0 (25:21, 25:18, 25:22). – Der VfB Friedrichshafen steht im Halbfinale und hat sich mit dem doch souveränen Erfolg über Lüneburg alle Chancen bewahrt, im März den Pokal in Mannheim zu verteidigen. Ehe dies für Trainer Vital Heynen und seine Mannschaft wahr werden kann, werden sie noch einen dicken Brocken aus dem Weg räumen müssen. Die Sensation ist den Norddeutschen also nicht geglückt, der Favorit hat sich durchgesetzt. Ein anderer nicht. Überraschend haben die Berlin Recycling Volleys ihr Viertelfinale gegen Herrsching 2:3 verloren. Im Halbfinale am Mittwoch, 13. Dezember, empfängt UV Rhein-Main nach dem 3:0 in Silingen die Friedrichshafener.

Ehe jedoch die Friedrichshafener Volleyballer in der ZF-Arena einen Sirtaki auf das orangfarbene Parkett legen konnten, Athanasions Protopsaltis war von SVG-Coach Stefan Hüber zum „Wertvollsten Spieler“ des VfB gewählt worden, mussten Simon Tischer (Zuspiel), Bartlomiej Boladz (Diagonal), David Sossenheimer, Protopsaltis (beide Annahme und Außenangriff), Phil Collin, Jakob Günthör (die Mittelblocker) und Libero Markus Steuerwald ein Lüneburg auf Augenhöhe (8:7, 16:15) in Schach halten. Aber: „Immer dann, wenn wir dran waren“, sagt Stefan Hübner nach dem Schlusspfiff, „haben wir Fehler gemacht.“ Vom ersten bis zum letzten Satz. Einige davon unnötig, den Großteil „unter großem Druck des VfB“ (Hübner).

Und der kam schon durch dessen Aufschläge zustande, allen voran durch Phil Collin. Dessen gemeine Flatterbälle sorgten immer wieder für wacklige Unterarme im SVG-Lager. „Wir haben zwar nicht gut, aber sehr clever aufgeschlagen“, lobte VfB-Trainer Vital Heynen. Und so endete der erste, lange Zeit sehr umkämpfte Durchgang im Schlusspurt (19:18, 22:18, 24:20) doch noch zu Gunsten des VfB.

Der hatte nach dem Wechsel die Weichen sehr viel früher auf den zweiten Satzerfolg gestellt (8:5, 16:10). Protopsaltis gehörte erneut zu den Aktivsten seiner Farben, hatte fünf Punkte im Angriff und bei 1,87 Meter Körpergröße auch einen Blockpunkt zum immer deutlicher werdenden Zwischenresultat beigesteuert. Vor allem über Außen war der VfB stark, über die Mittelblocker lief nicht allzu viel. Wenn aber, dann meist zur rechten Zeit. Scott Kevorken, für Jakob Günthör auf dem Feld, verwandelte einen der wenigen Angriffe über die Mitte zum Satzball im zweiten Durchgang. Der erste führte gleich zum 25:18 und 2:0.

Damit war der Käse wohl gegessen, das Halbfinale erreicht. So dachten viele der 1700 Fans in der ZF-Arena – und wohl auch einige Spieler. „Wir haben nicht nur clever aufgeschlagen, wir haben auch ganz wenig Fehler gemacht, sagt Vital Heynen. Und fügt trocken an: „Bis zum 18:13.“ Dann packte Raymond Szeto, der junge Kanadier, den Servicehammer aus, „erst da erst bin ich in meinen Rhythmus gekommen“, und schlug dem VfB einen Ball nach dem anderen um die Ohren (19:19). Der besann sich rechtzeitig seiner Qualitäten. Das Spiel kippte nicht, blieb aber bis zum Satz- und Matchball eng und spannend. Collins Block brachte das 24:22, Boladz hämmerte das Leder anschließend zum 25:22 und 3:0 ins SVG-Feld. „Wir sind als Team aufgetreten, und als Team haben wir uns den Einzug ins Halbfinale verdient“, kommentierte Protopsaltis, der punktbeste Spieler, seine stolzen 21 Zähler.