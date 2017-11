Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen gewinnt in Burgas mit 3:1

Erstes Qualifikationsspiel auf dem Weg zur Gruppenphase der Champions-League. Überzeugender Friedrichshafener Volleyball in Bulgarien. VfB-Matchplan überrascht die Gastgeber.

Volleyball, Qualifikation zur Champions League, Hinspiel: Neftohimik 2010 Burgas – VfB Friedrichshafen 1:3 (19:25, 19:25, 28:26, 18:25). – (heh) Bei der Vorstellung der Mannschaften in der Sports Hall Mladost gestern Abend lächelte Vital Heynen in die Kameras. Das tat der Belgier auch nach dem zweiten Satz noch. Seine Mannschaft hatte nach ausgeglichenem Beginn zur Mitte des Durchgangs die Kontrolle über Ball und Gegner übernommen – und bis zum Satzball nicht mehr abgegeben. 25:19 stand es nach gut einer halben Stunde für Simon Tischer (Zuspiel), Daniel Malescha (Diagonal), David Sossenheimer, Athanasios Protopsaltis (beide Annahme und Außenangriff), Philipp Collin, Jakob Günthör (beide Mittelblock) und Libero Markus Steuerwald, gegen ein bulgarisches Team, das sich ein paar Fehler zu viel leistete.

Nach dem Wechsel hatte Heynen erst einmal überhaupt keinen Grund für Ärger. Seine Mundwinkel blieben nach oben gerichtet. Zu klar hatten sich seine Spieler abgesetzt. Vielleicht erschien denen das Match ein wenig zu leicht. Die Gäste vom Bodensee führten nach dem 4:0-Start meist mit drei oder vier Punkten, alles schien den aus dem ersten Durchgang bekannten Verlauf zu nehmen. Aber Unkonzentriertheiten, verstellte Bälle, Punktchancen nicht genutzt: Burgas wurde kurz vor der zweiten Technischen Auszeit eine Rallye ermöglicht. Da wich alle Freundlichkeit aus dem Gesicht von Vital Heynen. Zornig kritisierte er seine Mannen ob deren leichtfertiger Einstellung im „wichtigsten Spiel des Jahres“ (Heynen). Das half, richtete Kapitän Tischer und seine Crew wieder aus. Hilfreich unterstützt von einer Fehlerserie der Bulgaren setzte sich der VfB Friedrichshafen wieder in Szene und von seinem Gegner ab. Der zweite Satzball brachte das zweite 25:19 und das 2:0.

Das erste Ziel des VfB, mindestens zwei Sätze holen, war erreicht. Warum er aber im dritten Durchgang nach der Startphase das druckvolle Spiel einstellte, nach dem 8:7 immer weiter in Rückstand geriet (9:13), wird er zu beantworten haben. An den Bulgaren lag das auch. Sie hatten, mit dem Rücken zur Wand, ihr Herz in die Hand genommen, brachten jetzt ihre Angriffe durch (66 Prozent). Im Satz zuvor waren das gerade mal 32 Prozent gegen einen starken VfB-Block. Die Friedrichshafener Quote lag bei 54 Prozent nach satten 62 zuvor. Entsprechend deutlich der Burgas-Vorsprung zur zweiten Technischen Auszeit (16:12). Aufgegeben hatte Friedrichshafen, seit Satz Nummer 2 mit Scott Kervorken für Collin, das mögliche 3:0 natürlich noch nicht (15:16, 20:20, 21:21). Tomas Kocian, für den Aufschlag gekommen, gelang ein Ass – Friedrichshafen führte zum ersten Mal (22:21). Vier Satzbälle später aber hatten die Gastgeber (28:26) das 1:2 perfekt gemacht.

Jetzt war so richtig Stimmung in der Halle, die Zuschauer hatten ihre helle Freude, Heynen ein nachdenkliches Gesicht (2:5). Seine Maßnahme: Kervorken und Takvam zurück, Boladz für Malescha, Kocian für Tischer – der VfB kämpfte sich ins Spiel (16:13, 18:14, 24:18) und zum 3:1 nach einem Malescha-Block. Nayden Naydenov machte dazu ein grimmiges Gesicht. Aber der bulgarische Trainer hatte ja schon zu Beginn nicht gelächelt.

„Wir haben zu Beginn sehr kontrolliert gespielt“, sagte Vital Heynen. „Wir haben es geschafft, die Bulgaren mit unserem Spielplan zu überraschen. Es hat lange gedauert, bis sie im Spiel waren. Ich bin froh, dass wir den vierten Satz wieder für uns entscheiden konnten.“ Dennoch warnt der Friedrichshafener Trainer: „Das wird ein richtig schwieriges Spiel am Sonntag. Da ist noch gar nichts entschieden.“