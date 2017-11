Volleyball VfB Friedrichshafen braucht keine Bierwette

Die Volleyballer vom Bodensee haben Glück mit der Auslosung zur Gruppenphase der Volleyball-Champions-League. Ankara, Thessaloniki und Sastamala sind ab Anfang Dezember ihre Gegner.

Volleyball-Champions-League

Der VfB Friedrichshafen trifft in der Gruppenphase auf Halkbank Ankara (Türkei), Paok Thessaloniki (Griechenland) und die Finnen von Ford Store Levo-ranta Sastamala. Die beginnt Anfang Dezember mit einem Heimspiel gegen Ankara.

Das war vielleicht die Aktion der vergangenen Saison: Gerade hatte der VfB gegen die übermächtigen Russen von Zenit Kasan einen Satz gewonnen und Trainer Vital Heynen hielt sein Versprechen. Es gab ein Freibier für jeden Zuschauer in der ZF-Arena- Bei einem Friedrichshafener Sieg hätte der Belgier jedem eine ganze Kiste spendiert. „Das würde ich diese Saison so vielleicht nicht wieder machen“, sagt Heynen und grinst ein wenig schelmisch. Das zeigt deutlich: Der Coach ist zufrieden.

In Moskau wurden die Gegner ausgelost, während Heynen mit seinem Team in Friedrichshafen trainierte. Ein Auge hatte er bei der Mannschaft, eines in Russland, unterbrach die Übungen immer wieder für eine Durchsage. „Es ist Ankara, es ist Thessaloniki, es ist Sastamala“, informierte der Trainer sein Team und wusste, dass er dieses Jahr keine einfache, aber eine einfachere Gruppe erwischt hatte. „Die Spieler hatten Spaß“, sagt Heynen und erklärt: „Wir sind als Qualifikant als eine der letzten Mannschaften gesetzt gewesen und haben ziemliches Losglück gehabt.“ Heynen ist aber auch Realist. „Normalerweise stehen unsere Chancen bei 20 Prozent, die Gruppenphase zu überstehen, mit diesen Gegnern sind es 50 Prozent. Wir wissen also, dass es möglich ist. Mehr aber auch nicht.“

Ankara schätzt der Belgier als stärkstes Team ein, das vor allem „mit den beiden Kubanern und einem starken serbischen Außenangreifer“ überzeugt. Thessaloniki hat Alex Sharanovich im Kader, der den VfB-Fans noch aus der Saison 2004/2005 bekannt sein könnte, steht in der Liga mit vier Siegen und nur einem verlorenen Satz auf Rang zwei.

Ford Store Levoranta Sastamala ist die größte Unbekannte in der Gruppe und hat sich wie der VfB über die dritte Runde für die Gruppenphase qualifiziert. Berlin besiegte Sastamala im CEV-Cup 2016 und Heynen weiß sich auch in der Vorbereitung auf die Finnen zu helfen. Mit Jussi Heino verbindet ihn eine große Freundschaft. Der Finne hat drei Jahre mit Heynen und vorher auch in Friedrichshafen gespielt. „Jussi wohnt in Tampere nur eine Viertelstunde von Samastala entfernt“, sagt er. „Das ist doch ein Grund, meinen Freund wieder einmal zu besuchen.“

Keine große italienische Mannschaft in der Gruppe, nur nach Finnland sind die Friedrichshafener etwas länger unterwegs, und Reisen nach Russland bleiben dem Heynen-Team erspart: All das freut den Trainer und die Fans, die sich in den sozialen Medien vor allem „nicht schon wieder Kasan“ gewünscht hatten. Die russischen Riesen wurden dem VfB in den vergangen Jahren fast im Abo zugelost. In dieser Saison haben die Berlin Recycling Volleys die Ehre mit Michailov, Leon und Co. Vital Heynen muss also keine Bierwette ausloben. Wobei, er überlegt schon. „Ein Bier vielleicht für jeden, wenn wir Ankara schlagen“, sagt er und grinst. Er weiß ganz klar wie Motivation geht. Die Spieltermine folgen noch.