Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen: auf einer Erfolgswelle ins Spiel

Der VfB Friedrichshafen ist am Samstag zu Gast in Ochsenhausen. Rang drei in der Fußball-Landesliga soll in diesem Spiel gesichert werden.

Fußball-Landesliga: SV Ochsenhausen – VfB Friedrichshafen (heute, 14.30 Uhr). – Von den vergangenen sieben Spielen hat der VfB sechs zu Null gespielt und – mal abgesehen von der bitteren 1:2-Niederlage zu Hause gegen Kehlen – Punkt um Punkt gesammelt. Kein Wunder hofft Christian Wucherer, dass die Partie beim SV Ochsenhausen angepfiffen wird. Der Trainer des VfB Friedrichshafen und seine Spieler schwimmen auf einer Erfolgswelle und die gilt es zu reiten, bevor sie abbricht. 2017 gibt es für die blau-weißen Fußballer nur noch diese eine Gelegenheit. Die Woche danach sind sie spielfrei. Aus einem anderen Grund hätte es Christian Wucherer gar nicht gerne, wenn das Duell heute abgesagt würde: Dann müssten er und sein Team am 10. Dezember noch mal ran. 14 Tage trainieren für diese eine Partie, ohne zu wissen, ob sie dann auch wirklich stattfindet. Zwei gute Gründe, die auf einen Anpfiff heute hoffen lassen. Der „bessere“ ist aber das immer größer gewordene Selbstbewusstsein des VfB.

Christian Wucherer bremst aber dennoch. Zumindest ein wenig. „Wir haben derzeit viel Spaß“, sagt er, „wir haben einen relativ guten Lauf.“ „Relativ“? Der VfB steht auf Rang drei – und auf dem will er auch im nächsten Jahr aus der Winterpause starten. Ein Erfolg beim Tabellensiebten würde das garantieren. Jedoch: Wucherer und das Team wissen: Keine leichte Aufgabe. Vor allem auf die Wild-Brüder gelte es zu achten, warnt der Friedrichshafener Coach davor, aufgrund der tabellarischen und statistischen Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften die Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Nicht nur, aber vor allem Spielertrainer „Oliver Wild hat große Qualität“. Ihn aus dem Spiel zu nehmen, eine der Vorgaben an seine Mannschaft. Damit die „Offensivqualitäten“ des Gastgebers erst gar nicht zum Tragen kommen können. Zu viel Raum dürfe den Ochsenhausener Stürmern nicht gegeben werden, sagt der Friedrichshafener Coach, „in der Mitte sind sie stark“. Wer wissen will, was das Thema der Woche in den Trainingseinheiten der Friedrichshafener war, braucht kein Hellseher zu sein. Das ist Christian Wucherer auch nicht, obwohl er eine Schwachstelle bei den Platzherren ausgemacht hat: „Hinten sind sie anfällig.“ 26 Gegentore in 15 Partien sprechen eine beredte Sprache. Und dann kommt ein VfB Friedrichshafen, der mit einer sattelfesten Abwehr glänzt, und mit so gut wie der gleichen Mannschaft, die sich die vergangenen Wochen so gut präsentiert hat. Deshalb ist Christian Wucherer auch vor einem ernst zu nehmenden SV Ochsenhausen nicht bang, spricht aus ihm nur das gewachsene Selbstbewusstsein, wenn er sagt: Noch einmal in diesem Jahr einen ‚Dreier‘ wäre top.“ So wie die bisherige Saison.