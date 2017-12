Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen II ist neuer Tabellenführer

Bezirksligafaustballer zeigen sich nervenstark in Illerrieden. Mit Weißer Weste den zweiten Spieltag ohne Satzverlust bestritten.

Faustball-Bezirksliga: (am) Mit Weißer Weste beendet der VfB Friedrichshafen den zweiten Spieltag. Die Seehasen präsentieren sich in Illerrieden nervenstark und kehren am Sonntagabend ohne Niederlage und Satzverlust an den Bodensee zurück.

Vier Spiele gegen Oberreitnau (Hin- und Rückspiel), Illerrieden und Wasserburg standen am Sonntag Morgen in der Illertalsporthalle auf dem Programm. Für den drittplatziertenVfB Friedrichshafen galt es fleißig zu punkten, um damit Rang drei in der Tabelle zu verteidigen. Zum Auftakt traf er auf den TSV Oberreitnau. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten fand Friedrichshafen schnell in den Wettkampfmodus und sicherte sich mit dem 2:0 (11:8, 11:7) die ersten Punkte. Im Anschluss wartete Gastgeber Illerrieden auf ihn.

Nach dem gelungenen Start hätte es eigentlich direkt in diesem Tempo weitergehen sollen. Aber der VfB tat sich schwer mit den unkonventionell aufspielenden Hausherren. Nach knappem ersten Satz fand er aber wieder zurück in die Erfolgsspur und holte sich den nächsten 2:0-Sieg (11:9, 11:7). Danach ging es ins Rückspiel gegen Oberreitnau. Das Team aus dem Landkreis Lindau hatte zwischenzeitlich mit einem Erfolg über Bad Buchau Selbstvertrauen getankt und zeigte dies auch gegen den VfB. Immer wieder punkteten die Bayern mit sehenswerten Aktionen. Davon ließen sich die Seehasen jedoch nicht beeindrucken. Konsequent zog das Team sein Spiel durch und ging zum dritten Mal als 2:0-Sieger (11:9, 11:8) vom Platz.

In der letzten Partie stand dann das Bodensee-Derby gegen den TV Wasserburg an. Diesmal wackelte der VfB bedenklich. Fehler in allen Mannschaftsteilen führten schnell zu fünf Punkten Rückstand, eher er selbst das erste Mal punkten konnte. Im Gegensatz zu früheren Begegnungen blieb der VfB jedoch ruhig, versuchte es nicht mit der Brechstange. Mit Erfolg, wie sich zeigte. Punkt um Punkt holte Friedrichshafen auf, Wasserburg wurde zunehmend nervös. Zwei Satzbälle wehrten die Häfler ab, dann gingen sie selbst in Front und entschieden den ersten Satz für sich. Das Spiel war gedreht. Wasserburg antwortete im zweiten Satz gewohnt impulsiv und setzte voll auf Risiko. Der VfB hingegen bevorzugte die einfachen Lösungen und füllte konsequent sein Punktekonto. Am Ende hieß es auch in dieser Partie 2:0 (14:12, 11:5) für den VfB Friedrichshafen, der damit an diesem Spieltag eine Weiße Weste behielt.

Noch größer war der Jubel beim Blick auf die Tabelle. Dank der vollen Punktausbeute übernimmt der VfB Friedrichshafen die Tabellenführung und hat nun gute Karten im Kampf um den Aufstieg.

VfB Friedrichshafen: Zöller, Meier, Krüger, Schmid, Gauer, Predl, Müller.

Faustball

Bezirksliga

1. VfB Friedrichshafen II 8 15:4 14:2

2. TSV Mühlhofen 7 12:5 12:2

3. TG Biberach 7 10:7 8:6

4. SV Bad Buchau 7 8:9 6:8

5. SF Illerrieden 8 9:11 6:10

6. TSV Oberreitnau 8 7:12 6:10

7. TV Wasserburg 3 2:5 2:4

8. MTG Wangen 6 2:12 0:12