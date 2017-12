Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen II feiert Weihnachten auf Rang fünf

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen II gewinnen Drittligapartie in Fellbach mit 3:2. Der TSV Mimmenhausen bleibt nach dem 3:0 in Konstanz weiter unbesiegt.

Dritte Volleyball-Bundesliga: SV Fellbach II – VfB Friedrichshafen II 2:3 (22:25, 22:25, 25:15, 25:18, 12:15). – (gsc) Die Drittliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben zwei Punkte aus Fellbach mit an den See gebracht. Damit feiern sie Weihnachten auf dem fünften Platz.

Viel besser hätten die zweite Mannschaft die Vorrunde nicht abschließen können: Beim SV Fellbach II haben sie gewonnen, allerdings wäre in Anbetracht der 2:0-Führung ein Punkt mehr drin gewesen. Dabei hatte Axel Stöferle seine Mitspieler vor der Partie noch gewarnt, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Vor allem weil mit Fabian Kohl, Daniel Becker und Patrick Süther drei Leistungsträger fehlten.

Entsprechend konzentriert gingen die Spieler auf das Feld. Schnell führten die Friedrichshafener mit einigen Punkten und es sah nach einer schönen Bescherung aus. Allerdings war der junge Annahmeriegel um Libero Elias Mex – Altersdurchschnitt 19 Jahre – noch nicht in der Lage, ein konstantes Spiel abzuliefern. Kleinere Schwächen in der Annahme überspielten Niklas Stooß und Jakob Elsäßer einfach durch spektakuläre Angriffe. Mann des Spieles war aber Zuspieler Dietrich Penner, der in den ersten beiden Sätzen seine Angreifer perfekt in Szene setzte und mit dem gegnerischen Block „Katz und Maus“ spielte.

Die 2:0-Satzführung sollte allerdings nicht für einen klaren Sieg reichen. Vielmehr verteilten die Volleyballer vom Bodensee plötzlich Gastgeschenke. Die Wechsel von Marc Moosherr für Markovic und Niklas Kornel für Stooß sorgten zwar für frischen Wind, konnten den VfB aber nicht mehr auf Drei-Punkte-Kurs bringen. Ähnliche Szenen spielten sich im vierten Satz ab. Erst im Tie-Break besannen sich die Friedrichshafener Volleyballer wieder auf ihre Stärken und gewannen den und die Partie.

VfB Friedrichshafen II: Burkhardt, Elsäßer, Feiri, Kornel, Lehle, Markovic, Mex, Moosherr, Penner, Stöferle, Stooß.

USC Konstanz – TSV Mimmenhausen 0:3 (19:25, 21:25, 16:25). – (pr) Vor mehr als 500 Zuschauern hat der USC das Derby verloren. Die Gäste brachten viele Fans mit, die die Stimmung zusätzlich anfachten. Ex-Nationalspieler Christian Pampel, seit zwei Jahren Spielertrainer bei den Mimmenhausenern, hatte keine Verletzten zu beklagen und konnte es sich leisten, nicht selbst auf der Platte zu stehen. Viele Zuschauer hätten sich sicher über einen Einsatz des ehemaligen VfB-Profis gefreut – sahen aber nun den ehemaligen Konstanzer Kolja Hüther als Diagonalangreifer glänzen. „In den ersten zwei Sätzen waren wir eigentlich immer dran“, sagte USC-Trainer Agron Jakupi. „Nur wurden wir besonders im zweiten Satz Opfer unserer Unsicherheit.“ Er kritisierte dann auch das mangelnde Umsetzen taktischer Anweisungen beim 21:25.

Die Konstanzer verschliefen den Start in den dritten Satz. Mimmenhausen setzte sich dank variablem Angriffsspiel und konsequentem Block schnell ab. Auch einige Auszeiten und Einwechslungen brachten nicht den erhofften Schwung für die nicht gerade selbstbewussten Konstanzer, die Durchgang drei mit 16:25 verloren. „Da kann ich meiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen“, so Jakupi, „Der TSV Mimmenhausen steht zurecht an der Tabellenspitze, das hat er hier wieder bewiesen.“

Trotz der Niederlage war der Heimspieltag ein voller Erfolg. Der USC-Vorsitzende Harald Schuster: „So ein Derby ist für alle ein einmaliges Erlebnis, ich bin froh, dass das so gut von den Zuschauern angenommen wurde.“

USC Konstanz: Scheller, Petry, Heckel, Mundt, Rodler, Engelmann, Kaltenmark, Weisigk, Hammer, Sigmund, L.Weber, Röhl.

TSV Mimmenhausen: Pampel, Streibl, Lu. Diwersy, Hüther, Le. Diwersy, Ott, Kasprzak, Birkenberg, Schrempp, M. Diwersy, Pilihaci, T. Diwersy.