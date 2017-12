Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen II erfaustet ein dickes Ausrufezeichen

VfB Friedrichshafen II überwintert als Tabellenführer der Faustball-Bezirksliga. Ohne Niederlage beim Spieltag in Mühlhofen geblieben.

Faustball-Bezirksliga: Ein dickes Ausrufezeichen hat der VfB Friedrichshafen am Sonntag hinter das Sportjahr 2017 gesetzt. Auch in Mühlhofen bleibt das Bezirksligateam ohne Niederlage und verteidigt damit die Tabellenspitze. Bis dahin war es diesmal jedoch ein langer Weg. Drei Spiele, gegen Bad Buchau, Wangen und Gastgeber TSV Mühlhofen, standen am Sonntagmorgen in der Gemeindesporthalle Mühlhofen auf dem Programm.

Zum Auftakt trafen die Seehasen auf den SV Bad Buchau. Der VfB legte einen Traumstart hin und erspielte sich schnell einen Fünf-Punkte-Vorsprung. In Gedanken waren die ersten Punkte wohl schon eingetütet, als der VfB-Express jäh ins Stocken kam. Einzig über die Angabe blieb er im Spiel und konnte den Satz doch noch für sich entscheiden. Die Selbstsicherheit aus der Anfangsphase war jedoch erst einmal dahin. Im zweiten Durchgang blieb Bad Buchau am Drücker und ging sogar zeitweise in Führung. Aber die Seehasen haben in dieser Spielzeit ihre Lektion gelernt. Selbst in der Verlängerung blieben sie ruhig und warteten auf ihre Chance. Und so kam am Ende auch der Erfolg zurück. Mit dem 2:0 (11:9, 15:14) landeten die ersten Punkte auf dem Friedrichshafener Habenkonto.

Im Anschluss stand Friedrichshafen der MTG Wangen gegenüber. Der auf dem Papier schwächste Gegner stellte keine allzu große Hürde dar. Ohne Probleme sicherten sich die Favoriten einen klaren 2:0-Erfolg (11:4, 11:5). Die Pflicht war erfüllt, nun sollte die Kür folgen. Im Topspiel der Liga trafen der VfB Friedrichshafen und der TSV Mühlhofen aufeinander. In dieser Partie kann schon eine erste Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen.

Den besseren Start erwischten die Hausherren. Dann aber nahmen die Seehasen Fahrt auf und sicherten sich den ersten Satz. Im zweiten Durchgang glich der TSV Mühlhofen dank konsequentem Angriffsspiel aus. Die Entscheidung musste also im dritten Satz fallen. Es entwickelte sich ein hartes Duell, in dem um jeden Punkt erbittert gekämpft wurde. Am Ende hatte der VfB den längeren Atem. Mit brachialen Überschlägen überwand Angreifer Felix Zöller gleich zweimal den Mühlhofer Block und sorgte so für die Entscheidung. Der 2:1-Erfolg (11:7, 6:11, 11:9) wurde sogar noch dadurch aufgewertet, da der Gastgeber im darauffolgenden Spiel gleich die nächste Niederlage kassierte.

Für das Saisonfinale im Februar halten die Seehasen nun alle Trümpfe in der Hand. Mit vier Punkten Abstand zum Zweiten TSV Mühlhofen überwinterten sie an der Tabellenspitze und können sich im Saisonfinale in eigener Halle sogar eine Niederlage leisten.

VfB Friedrichshafen: Felix Zöller, André Meier, Marc Gerhardt, Thomas Schmid, Michael Predl, Alexander Paul und Reiner Müller.

Faustball

Bezirksliga

Tabelle

1. VfB Friedrichshafen II 11 21:5 20:2

2. TSV Mühlhofen 11 18:10 16:6

3. TSV Oberreitnau 11 13:15 12:10

4. TG Biberach 7 10:7 8:6

5. SV Bad Buchau 10 11:14 8:12

6. SF Illerrieden 8 9:11 6:10

7. TV Wasserburg 6 5:11 2:10

8. MTG Wangen 10 5:19 2:18