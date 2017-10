Regionalsport See Ost Verletzung verhindert nicht den Turniersieg von Kushtrim Mahmuti

Der Langenargener Boxer Kushtrim Mahmuti gewinnt sein erstes internationales Turnier, verletzt sich aber in Chemnitz und setzt damit seine DM-Teilnahme möglicherweise aufs Spiel.

Boxen: Für das Aushängeschild des BT Langenargen steht in diesem Jahr als größtes Ziel die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Dezember in Lübeck auf dem Plan. Dieses Ziel droht nun zu platzen. Kushtrim Mahmuti hat sich beim 26. Internationalen Turnier im Chemnitz verletzt.

Für den jungen Langenargener kam die Teilnahme etwas überraschend. „Trainer Thomas Schuler hat mich kurz davor gefragt, eigentlich schon fast darum gebeten, in Chemnitz für Baden-Württemberg zu starten. Darüber war ich etwas verwundert, das hat Tom so konkret noch nie gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass ich frühestens im November, wenn nicht erst bei den Deutschen Meisterschaften in den Ring steigen würde. Ein Grund war, dass ich mich von den Baden-Württembergischen Meisterschaften gründlich erholen wollte, und der andere, dass im Boxen diese Pausen gebraucht werden.“ Für den Weltergewichtler kam alles anders als geplant. „Ich bin in Baden-Württemberg nun mal die Nummer 1 in meiner Gewichtsklasse, und damit das so bleibt, muss man sich immer aufs Neue beweisen.“

Für ihn war trotz einer Sehnenverletzung klar, dass er in Chemnitz antreten werde, zumal der neue Landestrainer Witali Tarassow ihn betreuen würde. „Tarassow ist kein Fremder, er hat mich schon auf mehreren Turnieren begleitet. Ich freue mich immer wieder, ihn in meiner Ecke zu haben. Taras lässt eigentlich jeden das machen, was er am besten kann. In meinem Fall ist es kämpfen, kämpfen und nochmal kämpfen. So kann das Turnier in meinem Fall mit drei Worten zusammenfassen“, freut sich der smarte Boxer über den Turniersieg und die Auszeichnung für die beste kämpferische Leistung.

Bereits am ersten Tag des Turniers traf Mahmuti auf den wesentlich größeren tschechischen Distanzboxer Martin Prazdny. „Ich musste immer erst ein bis zwei Schläge wegstecken, um ihm nahe zu kommen, damit ich den um 20 Zentimeter größeren Prazdny überhaupt bearbeiten konnte. Das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Trotzdem habe ich gewonnen und wollte jetzt ganz nach oben!“ Im Halbfinale traf der Langenargener auf einen Bekannten. Marcel Rumpler vertritt im Bodensee-Cup das österreichische Team und bezwang tags zuvor einen starken holländischen Boxer. Mahmutis Vorteil, laut eigener Aussage, war, dass Rumpler seinen Fight am Tag zuvor gesehen hat und sichtlich eingeschüchtert war. „Marcel hat es nicht einfach gehabt. Wusste er doch, dass ich schlagstark bin. Ich habe von Anfang an den Ton angegeben und ihm keine Chance gelassen. Deshalb ging das Halbfinale klar an mich.“ Im Finale hatte Kushtrim Mahmuti großen Respekt vor dem Titelverteidiger aus Finnland. Er hatte über Umwege von den 98 Siegen bei 114 Kämpfen erfahren. „Trotz allem Respekt, ich habe nicht zwei Tage gekämpft, um Zweiter zu werden. Ich wollte gewinnen! Ich stieg mit einem klaren Kopf in den Kampf und bezwang ihn!“

Während seines letzten Fights beim 26. Traditionsturnier mit zehn Mannschaften aus sechs Nationen hat sich der Langenargen aber eine Leistenzerrung zugezogen, die zu einer achtwöchigen Zwangspause zwingt.