Regionalsport See Ost Verdiente Schiedsrichter in Friedrichshafen geehrt

Jahresabschluss der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen beim SC Friedrichshafen. Antonio Di Leo, Karl Bischof und Dursun Cataltepe erhalten die WFV-Ehrennadel in Silber. Dieter Baumann und Andreas Rentschler gruppenintern ebenfalls ausgezeichnet.

Fußball: Die Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichshafen hat traditionell ihre Schiedsrichter-Jahresabschluss-Schulung beim SC Friedrichshafen gefeiert. Langjährige Kameraden wurden dort für ihre Tätigkeit als Spielleiter geehrt. Für ihre langjährige "Arbeit" an der Pfeife wurden mit der Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) geehrt:

Ausgezeichnet für 20 Jahre im Einsatz wurden Karl Bischof (SV Amstetten), Antonio Di Leo (FC Friedrichshafen) und Dursun Cataltepe (TSV Tettnang). Karl Bischof hat bis heute 1034 Spiele bis zur Kreisliga B geleitet. Mit 715 Spielen und als Betreuer der SR-Mannschaft engagierte sich Antonio Di Leo für die Schiedsrichterei. Dursun Cataltepe konnte in den vergangenen Jahrzehnten 570 Spiele bis zur Kreisliga B leiten und erreichte die Anrechenbarkeit Jahr für Jahr. Die Auszeichnungen wurden durch das Mitglied des Verbands-SR-Ausschuss, Stefan Gerster, überreicht.

Drei weitere Schiedsrichter wurden darüber hinaus gruppenintern durch Schiedsrichter-Obmann Uwe Schramm ausgezeichnet. Bereits vor 45 Jahren legten Dieter Baumann (SV Tannau) und Andreas Rentschler (FV Langenargen) ihre Schiedsrichterprüfung ab. Als Schiedsrichter in der Landesliga, langjähriger Linienrichter in der Verbandsliga, als Beobachter im Bezirk und auch als SR-Ausschuss-Mitglied kann Dieter Baumann auf seine mehr als vier Jahrzehnte Schiedsrichtertätigkeit zurückblicken. Mit seiner Erfahrung und seinem kritischem Sachverstand ist Dieter Baumann verbandsweit anerkannt. Andreas Rentschler gelang nach nur wenigen Jahren als Schiedsrichter der Aufstieg in die damalige 2. Amateur-Liga, in der er viele Jahre Spiele leitete. Heute kann er auf stolze 1030 Spieleinsätze zurückblicken. Auch als Funktionär bei seinem Heimatverein engagiert er sich und ist ein gern gesehener Gast.

Für 30 Jahre Schiedsrichtertätigkeit wurde Andreas Hessok (SV Oberteuringen) geehrt. Er leitete Spiele bis zur Bezirksliga und war mehrere Jahre als SR-Assistent tätig. Zusätzlich war er noch Jahre als Beobachter auf den Sportplätzen unterwegs.

Mit einem Rückblick auf das Jahr 2017, einer Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage und für alle Schiedsrichter eine kleine Gabe vom Nikolas beendete Schiedsrichter Obmann Uwe Schramm die Jahresabschluss-Schulung. Das gemütliche Zusammensein rundete den Abend ab.