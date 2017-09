Regionalsport See Ost Unterwarteter Erfolg für den GC Rochhushof

Golfklub im Deggenhausertal hat sich souverän für die zweite Liga der Herren 65 qualifiziert. Mit 13 Schlägen Vorsprung auf die Konkurrenz gewonnen.

Golf: Die Herren AK 65 des GC Rochushof mit Mannschaftskapitän Helmut Grabolle erspielte in der 2016 gestarteten Qualifikationsrunde des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) mit dem 35. Platz von 86 Mannschaften die 3. Liga. Somit erwartete die Mannschaft in der Spielsaison 2017 eine Herausforderung gegen die Mannschaften GC Langenstein, GC Steißlingen, GC Owingen-Überlingen undGC Donau-Riss. Mit Siegeswillen und großem Einsatz, zum Teil bei fast unerträglichen Temperaturen, erspielte sich das Team den nicht für möglich gehaltenen ersten Platz in der Gruppe H. Dadurch qualifizierte es sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Liga des BWGV am 21. September auf neutralem Platz beim GC Schloss Nippenburg.

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wurde mit dem turniererfahrenen Klub-Pro Gerhard König ein Masterplan erstellt und ein spezielles Training absolviert. Dies war auch notwendig, da die Gegner, GC Bad Überkingen, GC Obere Alp, GC Johannestal, GC Scheibenhart, GC Hetzenhof, GC Badenweiler und GC Wiesloch, sehr erfahrene Golfklubs sind. Obwohl krankheitsbedingte Ausfälle die Kaderzusammenstellung etwas schwierig machten, startete die Mannschaft am Vortag hochmotiviert zur Vorbereitung zum GC Schloss Nippenburg. Bei gutem Wetter und guten Spielbedingungen wurde der Course bespielt, besichtigt und eingeprägt. Danach traf sich das Team zur mentalen Vorbereitung bei einem gemeinsamen Abendessen. Bei strahlenden Sonnenschein und unter blauen Himmel begann der Wettbewerb. Schon nach dem Eintreffen des dritten Spielers war festzustellen, dass der GC Rochushof die Nase weit vorn haben wird. Dies bestätigte sich auch, als die letzten Flights eintrafen. Letztlich gewann der GC Rochushof mit Brutto 447 und 13 Schlägen Vorsprung den Tagessieg und schaffte ganz überlegen den Aufstieg in die 2. Liga.

Ein unerwarteter, aber umso größerer sportlicher Erfolg für den GC Rochushof im Deggenhausertal, der die Spannung für die Spielsaison 2018 schon heute hoch hält.