Regionalsport See Ost Unerwartet, aber völlig verdient gewinnt die HSG Friedrichshafen-Fischbach

HSG Friedrichshafen-Fischbach besiegt den TV Reichenbach mit 38:28. Die Entscheidung fällt kurz nach dem Seitenwechsel.

Handball-Landesliga: TV Reichenbach – HSG Friedrichshafen-Fischbach 28:38 (13:17). - Im ersten Auswärtsspiel der noch jungen Saison überzeugte das Landesligateam der HSG Friedrichshafen-Fischbach auf ganzer Linie. Nachdem die Mannschaft vergangene Woche erst in der Schlussphase ihr ganzes Potenzial abrief, blieb die Leistung nahezu über sechzig Minuten konstant. Der verletzungsgebeutelte Kader bestand aus lediglich acht Feldspielern und zwei Torhütern, während der Absteiger mit voller Bank auflief.

Unterstützt durch Gero Hörmann, Spieler der zweiten Mannschaft, zeigten sich die Friedrichshafener von dieser Situation schon von Beginn an sichtlich unbeeindruckt. Mit der ersten Minute stand die Verteidigung kompakt und aggressiv. Den Gastgebern schien vor allem in den ersten Spielminuten nicht viel gegen die gut arbeitende Deckung ihrer Gäste einzufallen. Klemen Kotnik erhöhte die Führung seiner HSG auf 6:2 (8. Minute). Nach knapp zehn Minuten kamen auch die Gastgeber langsam in Schwung, nutzten einige Unaufmerksamkeiten der HSG, glichen aus (8:8; 18.). Der HSG-Coach Stephan Kummer sah sich zu einer Auszeit gezwungen und richtete deutliche Worte an seine Spieler. Sie schienen auf fruchtbaren Boden zu fallen, denn wenige Augenblicke später war die Führung wieder hergestellt (14:11; 27.). Die Gäste vom Bodensee nahmen dann vier Tore Vorsprung mit in die Kabine.

Die HSG kam nach dem Seitenwechsel deutlich besser in die Partie. Mit jeweils zwei Treffen durch Klemen Kotnik und Stefan Dohrn setzte sie sich langsam ab. Bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff hatte sich die SG vom Bodensee eine vorentscheidende Führung erspielt (21:15). Die Versuche der Gastgeber, noch mal an die HSG heranzukommen, scheiterte an der HSG-Defensive sowie am Torhütergespann.

Zehn Minuten vor dem Spielende war der Widerstand des TV Reichenbach endgültig gebrochen. Vor allem Julian Fischinger sorgte von der Linksaußenposition immer wieder für sehenswerte Treffer. Mit der Schlusssirene stand ein unerwarteter, dennoch völlig verdienter Auswärtssieg zu Buche. Am Wochenende empfangen die HSG-Handballer die TG Biberach.

HSG FN-Fischbach: Pietsch, Göser (Tor); Kotnik (8), Fischinger (8/2), Pentzlin (5), Dohrn (5), Witzemann (5/2), Weisner (4), Westerholt (3), Hörmann.