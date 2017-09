Regionalsport See Ost Und schon wieder Edelmetall für den SV Brochenzell

SV Brochenzell an der Deutschen 3D-Bogen-Meisterschaften. Gold, Silber und Bronze in Hinzweiler geholt. Einen Doppelsieg gibt es in der Blankbogen-Jugendklasse für den SV Brochenzell.

Bogenschießen: Bei der ersten Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Bogen 3D, welche vom DSB (Deutscher Schützenbund) vergangenes Wochenende im pfälzischen Hinzweiler (Idar-Oberstein) durchgeführt worden war, waren vier Bogenschützen des SV Brochenzell vertreten. Sie hatten sich bei der vorgeschalteten Landesmeisterschaft qualifizieren können. 200 Schützen nahmen in den verschiedenen Klassen an dieser nationalen Meisterschaft teil.

Bei herrlichem Herbstwetter starteten die Teilnehmer am Samstag auf dem Parcours mit 24 Zielen. Nach mehr als sechs Stunden war der erste Wettkampftag beendet. In der Blankbogen-Altersklasse konnte sich Ljubomir Zivadinovic mit 328 Ringen auf Rang sieben positionieren. In der Blankbogen-Herrenklasse lag Jürgen Offermann mit 383 Ringen auf Rang drei. Wie eng das Feld beieinander war, zeigte ein Blick auf die Ergebnisliste. Dort lagen fünf Schützen zwischen 385 und 379 Ringen. In der Blankbogen-Jugendklasse legten die beiden Brochenzeller Nachwuchsschützen, Tamino Offermann mit 307 und Tobias Ullmann mit 294 Ringen, den Grundstein für den Brochenzeller Doppelerfolg.

Auch am zweiten Wettkampftag verlangte der Parcours mit Entfernungen zwischen fünf und 30 Metern von den Teilnehmern nochmals alles ab. Die unterschiedlichsten Schuss-Situationen mit berauf-bergab und verschiedenste Lichtverhältnisse waren zu meistern. Tamino Offermann konnte mit 578 Gesamtringen seinen Vorsprung auf Vereinskamerad Tobias Ullmann (563 Gesamtringe) verteidigen und den SVB-Doppelsieg mit Gold und Silber perfekt machen. Auch Jürgen Offermann behauptete seine Position vom Vortag und erkämpfte sich mit seinen 772 Gesamtringen die Bronzemedaille. Ljubomir Zivadinovic startete am zweiten Tag noch eine Aufholjagd und schob sich mit 678 Gesamtringen bis auf Rang vier nach vorn.

Diese deutsche Meisterschaft war zugleich der Abschluss der Saison, die für den SV Brochenzell überaus erfolgreich verlaufen war. Mit acht Teilnahmen an den vier deutschen Meisterschaften (Halle, im Freien, Feldbogen und Bogen 3D) mit zwei Meistertiteln, einer Vizemeisterschaft und einer Bronzemedaille beenden die Brochenzeller Bogenschützen eine erfolgreiche Saison.