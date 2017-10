Regionalsport See Ost Überaus spannendes Hauptrennen "Rund um d'Kirch"

Beim Kriterium "Rund um d'Kirch" in Meckenbeuren sind neben Elitefahrer am Sonntag auch Amateure und Hobbyradler dabei. Eines der größten Radrennen in Süddeutschland.

Radsport: Spannung ist angesagt, wenn am Sonntag beim Radkriterium „Rund um d’Kirch“ Profi- und Amateur-Radsportler sowie Hobbyradler ihr vermutlich letztes Radrennen der Saison fahren. Sie alle drehen rund um die Kirche St. Maria ihre Runden. Das Rennen gehört zu den größten in Süddeutschland und findet bei jeder Witterung statt. Start ist um 11.00 Uhr mit dem Schüler- und Jugendrennen. Die Senioren schließen sich um 13 Uhr an. Das traditionelle Hobbyrennen mit extra Senioren- und Frauenwertung beginnt um 14.15 Uhr, das Hauptrennen um 15.15 Uhr. Organisiert wird „Rund um d’Kirch“ von der Radsportgruppe, dem RSV Seerose Friedrichshafen und der Gemeinde Meckenbeuren. Hauptorganisatoren sind Lutz Geisler, Kurt Lippert und Andreas Haller von der Seerose.

Die Kinder der Geburtsjahrgänge 2007 und jünger fahren drei Runden (2,5 Kilometer), danach die der Jahrgänge 2006 bis 2003 (sechs Runden). Im Lizenzbereich schließen sich um 11.45 Uhr die Schülerinnen und Schüler U 11 und U 13 über zehn Runden an, dann um 12.15 Uhr die Jugend bis U 17 (Jg. 2001-2004). Hier starten auch die Seerose-Talente Yannik Huhn und die Kaderfahrerin Thalia Möller sowie das Ravensburger Talent Leonhard de Araujo Albrecht.

Um 13 Uhr wird der Startschuss für das Seniorenrennen gegeben. In drei Wertungsklassen gehen mehr als 50 Teilnehmer auf die 48 Runden (40,3). „Es wird ein genauso verrücktes Rennen wie das umgestaltete Elite-Rennen“, ist sich Geisler sicher. Die Besten jeder Klasse bekommen Punkte gut geschrieben, die für die Platzierung in der deutschen Rangliste von Bedeutung sind. Bekannte Radsportgrößen haben ihr Kommen angesagt. Es wird spannend, inwieweit FKU-Fahrer Thomas Bischof und die „Seerosen“ Otto Schädler und Andy Haller dem Druck standhalten.

Beim Hobbyrennen der Jahrgänge bis 1999 inklusive Frauenwertung und Seniorenwertung der Jahrgänge 1967 und älter, das um 14.15 Uhr beginnt, müssen alle Sportler 30 Runden fahren. Anders als in den vergangenen Jahren wird auf für viele Hobbyradsportler lästige (da zu sehr kräftezehrende) Punkte- und Prämiensprints verzichtet – es wird auf Endsieg gefahren. Allerdings kann man sich bei „Höchstgeschwindigkeits-Runden“ die eine oder andere Prämie holen.

Überaus spannend wird es um 15.15 Uhr mit dem Hauptrennen, das gleichzeitig das Abschlussrennen der Elite für die Saison ist, und bei dem wertvolle Punkte gesammelt werden können. Über 90 Runden (75,6 Kilometer) geht die Distanz – mit einem Schnitt von mehr als 45 Stundenkilometern. Da zuletzt zunehmend C-Fahrer wegen der Dominanz der A-, B- und KT-Fahrer dem Rennen fernblieben, wurde das Eliterennen praktisch „geteilt“: zehn Preise und Platzierungen für A-B-/KT-, zehn für C-Fahrer. Vielleicht wird mancher C-Fahrer seine für den Aufstieg noch fehlenden Punkte in Meckenbeuren ergattern wollen, wenn sie ihm kein A-Fahrer streitig macht. Bisher gemeldet haben sechs Kemptener A-Fahrer, darunter Jonas Schmeiser, Tobias Erler und Michael Gannopolskij. Das Team Erdgas Schwaben mit dem Seerose-Gewächs Marco Barke, der Lauinger Aufsteiger Stefan Huggenberger, die KT-Fahrer Arnold Fiek (0711 Cycling), Pascal Treubel (Heizomat) und Mario Vogt (Attaque Team Gusto) und viele mehr. Bei den C-Fahrern starten Philipp Rechenbach (RSV) und Simon Rebholz sowie Linus Bergmann (beide FKU).

„Wir sind jedes Jahr froh, wenn das Rennen ohne Unfall abgeht“, sagt Lutz Geisler. Denn: „Oft überqueren die Zuschauer während der Rennen die Strecke, ohne auf die Freigabe des Streckenpostens zu warten. Das ist enorm gefährlich – für alle.“ 16 Ordner sorgen deshalb am Sonntag in drei Schichten dafür, dass die einzelnen Rennen ohne Zwischenfälle ablaufen. Unterstützend das Vorausfahrzeug, das wie die vergangenen 18 Jahre Evi Geisler fährt. Es signalisiert den Zuschauern, an welcher Stelle der Runde die Spitze fährt. In Deutschland einzigartige Protectomaten, luftgefüllte „Riesenmatratzen“, sichern den Auslauf gefährlicher Kurven, und Abschrägungen aus Holz sorgen bei der Einfahrt in die Gegengerade dafür, dass abgedrängte Fahrer nicht über den besonders hohen Bordstein katapultiert werden.