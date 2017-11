Regionalsport See Ost Turnerinnen der TS Friedrichshafen im Landesfinale auf Platz sechs

Friedrichshafen turnt in in Esslingen-Berkheim unter erschwerten Bedingungen. Eine Turnerin hilft trotz Krankheit ihrer Mannschaft zum hervorragenden Resultat.

Turnen: Beim Landesfinale in Esslingen-Berkheim hat die E-Jugend der Turnerschaft Friedrichshafen unter schwierigen Bedingungen einen bemerkenswerten sechsten Platz erreicht.

Am Samstag wurde in Esslingen-Berkheim das Landesfinale der Turnerinnen ausgetragen. Teilnehmen durften jene Mannschaften, die sich beim Bezirksfinale in Schwendi am 11. November durch einen Platz unter den vier besten Mannschaften qualifiziert hatten – also auch die E-Jugend der Turnerschaft, die in Schwendi den dritten Platz erreicht hatte (wir berichteten).

Der Wettkampftag begann für die Friedrichshafener Mädchen erst einmal mit einer langen Anfahrt und einer schlechten Nachricht: Eine der vier Turnerinnen war erkrankt. Schwierige Bedingungen für den Wettkampf, bei dem jeweils die drei besten Ergebnisse pro Gerät in die Wertung eingehen würden – und bei nur drei Starterinnen bestünde somit keine Möglichkeit zum Ausgleichen von Fehlern. Nicht zuletzt deshalb entschied das erkrankte Mannschaftsmitglied, dennoch anzureisen und vor Ort spontan über das Mitmachen zu entscheiden.

Pünktlich um 14 Uhr ging die E-Jugend (zwölf Mannschaften der Jahrgänge 2008/2009) mit Anna Fricker, Sophie Jankowiak, Elena Lucarelli und Amandine Mingstein vor vollen Zuschauerrängen an den Start. Nur am Sprung setzte Elena krankheitsbedingt aus, an den übrigen Geräten unterstützte sie ihre Teamkameradinnen nach besten Kräften und erfolgreich. In einem starken Feld – immerhin die zwölf besten Mannschaften aus ganz Württemberg – erreichten die Mädchen der Turnerschaft mit tollen Leistungen insbesondere am Boden und beim Sprung und mit 161,5 Punkten einen bemerkenswerten sechsten Platz.

Trainerin Karin Bretzel lobte die Turnerinnen für ihr Engagement und die verdiente Platzierung. Die Wettkampfpause werde man nutzen, um neue Elemente zu entwickeln, und um sich in Ruhe auf die Wettkämpfe im kommenden Frühjahr vorzubereiten.