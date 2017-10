r Tumult im Zeppelinstadion

Reutlinger Nachwuchsfußballer werden untereinander handgreiflich beim B-Jugendspiel in der Verbandsstaffel. Der VfB Friedrichshafen hat sich die 2:3-Heimniederlage aber selbst zuzuschreiben. Die A-Junioren holen einen Punkt beim VfL Pfullingen und die C-Junioren gewinnen das Landesstaffelderby mit 5:0 in Ravensburg.

Juniorenfußball, A-Jugend, Verbandsstaffel: VfL Pfullingen – VfB Friedrichshafen 1:1 (1:0). – (be) Das war von beiden Mannschaften ein schlechtes Spiel in den ersten 25 Minuten. Und nach einem Eckball wurde das Leder von der VfB-Abwehr nicht konsequent geklärt, die Gastgeber trafen zum 1:0 in der 26. Minute. Dieser Vorsprung hätte nicht lange und nicht bis in die zweite Halbzeit hinein halten dürfen. Erst nach einer Roten Karte für Ömer Avci wachten die Friedrichshafener auf, spielten endlich druckvoll nach vorn. In der 63. Minute erzielte Max Richter nach einer Flanke per Direktabnahme das verdiente 1:1. Die Partie wurde intensiver, die Zweikämpfe häuften sich. Der Schiedsrichter griff nicht ein und das Spiel eskalierte. Ein trauriger Vorfall drei Minuten vor dem Ende. Der Pfullinger Torhüter kam im Sprint aus seinem Kasten, rammte dabei einen VfB-Spieler und seinen eigenen Mann. Alle musste behandelt werden, der Torhüter erlitt vermutlich eine schwerere Schulterverletzung. Nach 20 Minuten ging es weiter, mit Tumulten unter den Zuschauern, da sich einige nicht im Griff hatten.

B-Jugend, Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – Young Boys Reutlingen 2:3 (1:1). – Tumulte im Zeppelinstadion. Da waren es die Gäste untereinander, die zum Teil handgreiflich wurden. Der Schiedsrichter drohte laut an der Außenlinie, dass er das Spiel auch abbrechen könnte. Auch nicht schön war das 2:3, das sich die Friedrichshafener selbst zuzuschreiben hatten. In der 25. Minute stand der VfB-Torhüter zu weit vor seinem Tor und es stand 0:1. Marvin Ruzic erzielte in der 31. Minute den Ausgleich. In der 48. Minute schafften es drei Friedrichshafener Abwehrspieler nicht, den Ball aus dem Strafraum zu bringen. Die Konsequenz – 1:2. Drei Mal gelang es den Gästen in der 65. Minute, zusammen mit dem Torhüter, Schüsse aus fünf Metern irgendwie zu stoppen, ein Gegentor zu verhindern. Kurz später wurde der Ball kurz vor der Torlinie weggeschlagen. Ein Stellungsfehler in der VfB-Abwehr führte zum dann zum 1:3. Marvin Ruzic gelang in der 82. das 2:3.

C-Junioren, Landesstaffel: FV Ravensburg II – VfB Friedrichshafen 0:5 (0:2). – Nur zum 1:0 (7. Minute) durch Laurand Ajazi reichte es für die spielbestimmenden Gäste, weil sie ihre Chancen nicht nutzten. Ajazi besorgte auch das 2:0. Nach einer unnötigen Aktion erhielt Nikita Eberhardt die Rote Karte. Mit der zweiten Halbzeit war VfB-Trainer Renato Buspanovic zufrieden. Marvin Ruzic (57.) Laurand Ajazi (59.) und Kerem Topus machten den Sieg perfekt.