Regionalsport See Ost Trotz starker Leistung keine Punkte in Frankfurt

Ravensburg Towerstars kann seine viele Chancen nicht nutzen. Strafzeit in der Schlussphase sorgt letztlich für die Entscheidung. Partie der Eishockey-DEL-2 am Sonntag mit 2:3 verloren.

Eishockey- DEL-2: Löwen Frankfurt – Ravensburg Towerstars 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). – Die 12-tägige Länderspielpause markiert stets einen neuralgischen Punkt. Nicht selten kommt es nach Wiederaufnahme der Hauptrunde zu neuen Trends. Entsprechend klar war für Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger daher die Vorgabe, nicht nur mit möglichst vielen Punkten, sondern auch positiver Stimmung in die Unterbrechung zu gehen. Der stark herausgespielte Heimsieg am Freitag gegen Garmisch war schon einmal eine gute Basis für das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Frankfurt.

Dass die Gastgeber vor eigener Kulisse von Beginn an mächtig Druck machen, überraschte nicht. In der ersten Bedrängnis kam den Towerstars da entgegen, dass die äußerst strengen Hauptschiedsrichter schon nach drei Minuten die erste Strafzeit aussprachen. Das nachfolgende Powerplay brachte zwar nichts ein, die Towerstars fanden aber ihren Rhythmus und erspielten sich hochkarätige Möglichkeiten. Mathieu Pompei konnte beispielsweise in der siebten Minute frei aufs Tor ziehen, nach einer Körpertäuschung schob er den Puck aber am rechten Pfosten vorbei. In der 13. Minute hatten die Gastgeber ihre beste Phase. Glück hatte Towerstars-Torhüter Jimmy Hertel in der 13. Minute, als sich ein Puck in hohem Bogen hinter ihm senkte – allerdings auf und nicht ins Tor.

Zum zweiten Spielabschnitt kamen die Ravensburg Towerstars zielstrebig aus der Kabine, mit zählbarem Erfolg. Inzwischen saßen die Löwen Frankfurt zum fünften Mal auf der Strafbank und eine schnell vorgetragen Kombination im Powerplay verwandelte Adam Lapsansky zum 1:0 ins lange Eck. Dieser Treffer verlieh den Towerstars noch mehr Druck und es folgten gleich mehrere Großchancen. Ab der zweiten Hälfte des Mitteldrittels kam Frankfurt allerdings doch besser ins Spiel und die Towerstars waren minutenlang im eigenen Drittel eingeschnürt. Das 1:1 in der 37. Minute durch Patrick Jerrett hatte sich abgezeichnet. Kurz vor der zweiten Pause jubelte aber wieder die Ravensburger Bank. Jakub Svoboda hatte aus spitzem Winkel nachgesetzt, der Puck war unbestritten im Tor. Per Videobeweis entschieden die Unparteiischen allerdings, dass mit dem Überqueren der Torlinie das Tor verschoben war. Eine heikle Entscheidung, denn für das Verschieben des Gehäuses war der Frankfurter Torhüter verantwortlich.

Der Schlussabschnitt hätte dramatischer wohl kaum verlaufen können. Dem aufkommenden Druck der Gastgeber konnten sich die Towerstars bis zur 50. Minute erwehren. Dann war die Ravensburger Defensive den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde zu spät dran, Wade McLeod schob freistehend zum 2:1 ein. Doch die Towerstars rackerten sich aufopferungsvoll zurück, Adam Lapsansky glich in der 54. Minute verdientermaßen aus. Punkte blieben in Reichweite, doch dann unterlief Thomas Supis eine Strafzeit direkt vor der Spielerbank und das Überzahlspiel nutzen die Hausherren konsequent zum 3:2. Trotz guter Möglichkeiten gelang der Ausgleich dann nicht mehr. „Wir haben leider für die zwei Tore zu viele Chance gebraucht. Mehr kann ich meinem Team sicherlich nicht vorwerfen“, sagte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger nach dem Spiel. – Tore: 0:1 (25.58) Lapsansky (Kruminsch), 1:1 (36.20) Jarrett (Fillin), 2:1 (50.02) MacLeod (Breitkreuz, Stretch), 2:2 (53.45) Lapsansky (Svoboda), 3:2 (58.10) Breitkreuz (Pistilli, Dronia). – Strafminuten: Frankfurt 12, Towerstars 4. – Zuschauer: 4100.