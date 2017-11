Regionalsport See Ost Trotz 4:1-Führung gerät Kehlen noch in Bedrängnis

Die Fußballer des SV Kehlen haben in Altheim schon deutlich geführt und müssen beim Landesligaaufsteiger doch noch um den Sieg bangen.

Fußball-Landesliga: FV Altheim –SV Kehlen 3:4 (1:3). – Mit einem fulminanten Start – drei Tore in der ersten halben Stunde – legte Kehlen den Grundstein zum Sieg. In der Schlussphase wurde es nach dem 3:4 noch mal eng, doch die Mannschaft um Abwehrchef Giovanni Paris überstand die Schlussoffensive schadlos.

Es waren die Konter, die Kehlen früh auf die Siegerstraße brachten und mit denen die Gastgeber größte Schwierigkeiten hatten. Florian Amann (5.) und Johannes Beier (16.) wurden mit Bällen in die Schnittstelle der Gastgeberabwehr in Position gebracht, beide Male landete der Ball im Netz. Nun erst fand sich Altheim zurecht, das gute Tormöglichkeiten durch Wendelin Spitzfaden (20.) und Patrick Spieß (30.) zunächst vergab. Dazwischen lag sogar das 3:0 für Kehlen: Nach einem Eckball schraubte sich Dominik Blaser am höchsten und machte das Tor per Kopf. In der Schlussviertelstunde vor der Pause vermochte Altheim – begünstigt durch die Einwechslung von Stürmer Stefan Münst – Druck auf das SVK-Tor aufzubauen. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten machte Florian Geißelhart das 1:3 (43.), nachdem Kehlen in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren hatte.

Nach dem Seitenwechsel beherrschte Kehlen lange Zeit wieder das Geschehen. Begünstigt wurde der Spielverlauf durch das 4:1 von Johannes Beier nach einem Freistoß. Die spannende Schlussphase kündigte sich mit dem 2:4 durch Daniel Bücheler (74.) an. Kehlen geriet nun unter Druck, die Konter wurden kaum noch zu Ende gespielt. Nachdem David Bernhard (84.) die Entscheidung verpasste – er schoss aus kurzer Distanz übers Tor -, gelang Timo Reck (88.) das 3:4. Die Gastgeber drückten in den Schlussminuten, Kehlen hielt dem Ansturm stand. Somit nahm Kehlen einen wichtigen Sieg mit nach Hause gegen einen Gegner, der in der Tabelle nur mit knappem Rückstand platziert war. – Tore: 0:1 Amann (5.), 0:2 Beier (16.), 0:3 Blaser (27.), 1:3 Geiselhart (43.), 1:4 Beier (55.), 2:4 Bücheler (74.), 3:4 Reck (88.). – ZS: 200. – SR: Bauch (Sillenbuch).

SV Kehlen: Ünal, Rieber (78. Knöpfler), Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, D. Bernhard, Paris, Amann (87. Michalis), Horvat (56. Lang), Nasic (61. Feyer).