Regionalsport See Ost Trotz 3:1-Vorsprung nur ein Punkt für die Ravensburg Towerstars

Die Ravensburg Towerstars unterliegen am Dienstag in Freiburg mit 3:4 n.P. Im packenden Südwestderby bis zum letzten Drittel geführt und dann das Eishockeyspiel noch aus der Hand gegeben.

Eishockey-DEL-2: EHC Freiburg – Ravensburg Towerstars 4:3 n.P. (0:0, 1:2, 2:1). – Für Trainer Jiri Ehrenberger wurde die Mannschaftsaufstellung wieder einmal zur Farce. Verteidiger Kilian Keller hatte sich am Montag im Training am Kiefer verletzt und fiel genauso aus wie die Stürmer Mathieu Pompei und Dennis Reimer. Letzte hatten gehofft wieder spielen zu können, doch erneute Symptome einer leichten Gehirnerschütterungen machten das zunichte.

Die Zuschauer in der Freiburger Franz-Siegel-Halle sahen zwar ein torloses Startdrittel, das allerdings abwechslungsreiches Eishockey bot. Mit den gewohnt impulsiven Kontern wirkten die Wölfe auf dem Weg zum gegnerischen Tor optisch zwar gefährlicher, insgesamt hielt sich die Zahl der hochkarätigen Chancen die Waage. Möglichkeiten hatten die Towerstars vor allem durch Überzahlspiele.

Ein Powerplay sorgte im zweiten Spielabschnitt schon nach knapp zwei Minuten für die Ravensburger Führung. Adam Lapsansky hatte kurz nach der Blauen Linie beherzt abgezogen und die Scheibe schlug zum 1:0 ein. Die Antwort der Wölfe folgte nur eineinhalb Minuten später. Linsenmaier erkämpfte sich an der Bande die Scheibe und die Ravensburger Defensive hatte den immer noch vor dem Tor lauernden Chris Billich vergessen – 1:1. Es folgten packende Szenen auf beiden Seiten, die Towerstars wiesen sich jetzt im Ausnutzen der Möglichkeiten konsequenter. Nach einem schnellen Gegenstoß ließ Wölfe-Torhüter Hanuljak die Scheibe nach links abprallen, dort schaltete Robin Just sofort und traf eiskalt zur erneuten Führung für die Oberschwaben.

Den Rest des Spiels hätten beide Teams kaum spannender inszenieren können. Die Towerstars drückten selbstbewusst nach vorn und erhöhten nach knapp dreieinhalb Minuten auf 3:1. Das Spiel war aber noch lange nicht entschieden. Nach einem fatalen Abstimmungsproblem in der neutralen Zone hatte Keeper Jimmy Hertel zwei Gegenspieler gegen sich. Kunz hatte beim 2:3 keine Mühe. Jetzt waren die Gastgeber wieder in Rhythmus und nach einigen Großchancen der Freiburger fiel (51.) prompt der Ausgleich. In den restlichen neun Minuten wog das Spiel hin und her, die Towerstars mussten froh sein, einen Punkt nach regulärer Spielzeit buchen zu können. 15 Sekunden vor der Schlusssirene standen die Gegner gleich zweimal frei vor Hertel, der parierte glänzend.

In der Verlängerung war hatte früh Robin Just die Entscheidung vor Augen, doch das Penaltyschießen musste über den Zusatzpunkt entscheiden. Da zeigten sich die Gastgeber abgezockter, trafen zweimal. Und nach den vergebenen Anläufen von Just und Svoboda blieb der Sieg in Freiburg. „Leider haben wir nach dem 3:1 zu viele Fehler gemacht, das hat uns die Punkte gekostet“, sagte Coach Jiri Ehrenberger mit einer gewissen Portion Enttäuschung. – Tore: 0:1 (21:47) Lapsansky (Slavetinsky, Svoboda, 5:4), 1:1 (23:23) Billich (Linsenmaier), 1:2 (35:02) Just (Sturm, Kolb ), 1:3 (43:41) Just (Roloff, Pfaffengut), 2:3 (46:04) Kunz (Billich, Woidtke), 3:3 (50:19) Wittfoth (Rießle, Federolf), 4:3 (65:00) Duda (Penalty). – Strafminuten: Freiburg 8, Ravensburg 4. – ZS: 1984.