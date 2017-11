Fußball Trainer von Oberligist FV Ravensburg geht

Wolfram Eitel zieht die Konsequenzen aus der Talfahrt seiner Mannschaft im Oktober und tritt zurück. Als Interimslösung haben Kapitän Steffen Wohlfahrt und Torwart-Trainer Andreas Wagner die Verantwortung übernommen.

Drei Tage nach der 0:4-Niederlage gegen den SGV Freiberg ist Wolfram Eitel am Dienstagmorgen als Trainer des FV Ravensburg zurückgetreten. Ein katastrophaler Oktober mit nur einem Zähler aus vier Spielen und dem Aus im wfv-Pokal ließen den mit vielen Hoffnungen in die Saison gestarteten FVR auf Platz neun der Tabelle abrutschen. „Ich habe es nicht geschafft, die Truppe durch diese schwierige Phase zu führen“, gestand Eitel am Dienstag.

Schon direkt nach der Pleite gegen Freiberg habe er der Vorstandschaft seinen Rücktritt angeboten. Gemeinsam sei man aber zu dem Entschluss gekommen, nicht aus der Emotion heraus eine Entscheidung zu treffen und stattdessen nochmals einige Tage darüber zu schlafen. Es folgten unzählige Telefonate und Sitzungen für Eitel und den 2. Vorsitzenden, Peter Mörth. „Die Gespräche mit der Vorstandschaft und der Mannschaft haben meinen Entschluss bestätigt“, sagt Eitel. „Es gab Abnutzungserscheinungen zwischen beiden Parteien“, meint Mörth. Nach einem neuerlichen Treffen am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr sei man „gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen“ (Mörth), dass eine Trennung die beste Entscheidung ist.

Bei all den Problemen, bekräftigt Mörth, habe man sich „sehr offen und fair ausgetauscht. Es bleiben keine Narben, wir haben das als Sportsmänner entschieden.“ Mörth und Eitel verbindet eine langjährige enge Beziehung, letztlich entschieden sie sich zum Wohle des Vereins – so zumindest die Hoffnung. „Der Verein ist wichtiger als ich“, sagt Eitel. Er habe den Schritt deshalb „auch in der Hoffnung“ gewagt, „dass den Jungs das letzte Alibi genommen wird und sie enger zusammenrücken müssen.“ Trotz guter Einzelspieler präsentierte sich der FVR in den vergangenen Wochen, in denen es nicht lief, selten als Einheit. Viele Spieler waren auf dem Rasen mehr mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder schien sich bedingungslos in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

„Wir haben den Kader vor der Saison in der Spitze sehr breit gemacht. Dass es dann zu Schwierigkeiten kommt, haben wir eingeplant“, erinnert Mörth. Solange die Mannschaft erfolgreich spielte, blieben auch die Spieler mit weniger Einsatzzeit ruhig. Zuletzt war die Stimmung innerhalb des Teams nicht mehr ganz so gut. Der ausbleibende Erfolg und unzufriedene Spieler waren zu viel, um weiter vernünftig miteinander arbeiten zu können. Die Ziele der Oberschwaben waren hoch gesteckt. Unter den ersten Fünf wollte man landen, auch das Wort „Regionalliga“ geisterte permanent durchs Wiesental.

Nicht nur die Spieler waren unzufrieden mit dem Verlauf. Auch oder allen voran Wolfram Eitel hatte an der Situation zu knabbern. „Ich bin für mich mit der Einstellung in die Saison gegangen, dass ich keine Lust mehr auf Platz sechs oder sieben habe.“ Zum Leidwesen der Beteiligten haben dann aber „die Neuzugänge vielleicht alle nicht so gezündet wie erhofft“, meint Eitel. Der einzige konstante Neue war Felix Hörger, der am vergangenen Wochenende aber ebenfalls an zwei Gegentoren mitbeteiligt war.

Die Schuld an der ausbleibenden Verbesserung in der Tabelle nur an den Neuzugängen festzumachen, wäre falsch. Auch gestandene Akteure spielten zuletzt weit unter ihren Möglichkeiten. Und sich selbst möchte Eitel auf keinen Fall ausnehmen. „Die Entwicklung des gesamten Teams, und da gehöre ich auch dazu, hat nicht mehr so gepasst.“

Nun müsse die Mannschaft mit Kapitän Steffen Wohlfarth und dem bisherigen Torspieler-Trainer Andreas Wagner als Trainer-Tandem „schauen, dass sie den Bock selber umstößt“, fordert Mörth. „Die Mannschaft ist in der Pflicht.“ Das Spiel beim Tabellenzweiten TSG Balingen am Freitagabend bezeichnet der Sportliche Leiter als „genau das Richtige. Wir werden sehen, ob es nur am Trainer gelegen hat oder auch am Charakter der Mannschaft.“

Für Wolfram Eitel ist diese Frage bereits beantwortet: „Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.“ Er wünsche seinem Nachfolger, „dass er es besser macht und die letzten Prozentpunkte aus der Mannschaft herauskitzelt.“ Für den FV Ravensburg erhofft er sich einen sinnvollen Impuls, den er mit seinem Rücktritt bezwecken wollte. Schon morgen wird sich zeigen, ob die Spieler die richtige Reaktion zeigen. Die Besetzung Wohlfarth/Wagner sei „kommissarisch bis zur Winterpause geplant“, erklärt Mörth. Spätestens zur Rückrundenvorbereitung soll der neue Trainer feststehen.