Friedrichshafen Towerstars tun sich schwer in Crimmitschau

Ravensburg Towerstars kommen meist schwer zum Spielaufbau. Wenige herausgespielte Chancen wurden nicht genutzt.

Eishockey-DEL-2: Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). – Eigentlich hätte in dieser Partie gegen Crimmitschau Jakub Svoboda nach mehreren Wochen Verletzungspause sein Comeback geben sollen. Doch Towerstars Coach Jiri Ehrenberger musste den tschechischen Stürmer vor der Abfahrt doch wieder aus der Aufstellung streichen.

Zwar hatten die Gastgeber in den Startminuten etwas mehr Zug zum Tor und fackelten nach dem Eindringen in die gegnerische Zone auch noch allzu lange mit Schüssen auf das von Jimmy Hertel gehütete Tor, doch auch die Towerstars hatten ihre Chancen. Beispielsweise in der fünften Spielminute, als sich vor dem Tor eine 3:1-Situation entwickelte. Arturs Kruminsch stand frei auf halblinker Position, brachte aber nicht ausreichend Druck auf seinen Schläger. Etwas mehr in Richtung Crimmitschau kippte die Partie nach zwölf Minuten. Daniel Pfaffengut musste wegen Hakens auf die Strafbank, die Towerstars standen während der Unterzahl und auch die Minuten danach ordentlich unter Druck. Die unbestritten beste Möglichkeit des bisherigen Spiels ließ dreieinhalb Minuten vor der Pause dann erneut Arturs Kruminsch liegen. Wieder stand dieser völlig frei vor dem gegnerischen Tor, er setzte den Puck aber nur an den rechten Pfosten.

Im zweiten Spielabschnitt passierte in den ersten Minuten noch nicht allzu viel, doch nach rund sieben Minuten übernahmen die Hausherren doch ganz klar das Kommando. Viel zu spät war die Ravensburger Hintermannschaft prompt in der 29. Minute dran, als ein langer Pass an den rechten Pfosten kam und Jordan Knackstedt nur den Schläger reinhalten musste. Dieses 1:0 für Crimmitschau hatte sich regelrecht abgezeichnet. Die Towerstars kamen danach mit einer Art Trotzreaktion druckvoller ins Spiel, Manko war allerdings die Chancenverwertung. Zunächst ließ Sören Sturm nach einer schönen Direktabnahme zum zweiten Mal schrill den Crimmitschau Pfosten klingeln, kurz nach einer ungenutzten Überzahlmöglichkeit stand in der 38. Minute Robin Just gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden vor dem Eispiraten Tor und brachte den Puck nicht hinter der gegnerischen Linie unter. Das sollte sich bitter auf der Gegenseite rächen. 57 Sekunden vor der zweiten Pause fuhren die Towerstars in einen Konter und Robbie Czarnik zirkelte die Scheibe unhaltbar für Hertel millimetergenau in den rechten Torwinkel.

Für den Schlussabschnitt hatte sich das Team von Trainer Jiri Ehrenberger alles andere als gute Voraussetzungen geschaffen, denn die Eispiraten behielten auch dank der lautstarken Unterstützung der knapp 2000 Zuschauer die Spielkontrolle. Zwar stemmten sich die Towerstars insbesondere in der zweiten Hälfte des Schlussdrittels mit höherem Tempo gegen die drohende Niederlage, doch die Minuten tickten zugunsten der Eispiraten herunter. Zwei Minuten vor Schluss zog Jiri Ehrenberger eine Auszeit und holte kurz danach seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, doch der 1:2-Anschlusstreffer von Vincenz Mayer 14 Sekunden vor dem Ende kam freilich zu spät. Am Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen den amtierenden Meister Frankfurt. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es noch an der Abendkasse. – Tore: 1:0 (28:40) Knackstedt (Czarnik), 2:0 (39:03) Czarnik, 2:1 (59:46) Mayer (Slavetinsky). Strafminuten: Crimmitschau 8, Towerstars 8. Zuschauer: 1906.