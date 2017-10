Regionalsport See Ost Towerstars treffen in Bayreuth auf defensiv starken Gegner

Nach schwerem Spiel in Bayreuth am Freitag folgt am Sonntag das Heimspiel gegen Weißwasser. Ondrej Pozivil spielt trotz Stürmerausfälle wieder in der Defensive der Ravensburger.

Eishockey-DEL-2: Bayreuth Tigers – Ravensburg Towerstars (heute, 20 Uhr). – Haben sich zuletzt die beiden Derbys gegen den EHC Freiburg schon als enorme Herausforderung entpuppt, warten auf die Towerstars am Wochenende die nächsten kniffligen Aufgaben. Heute steht eine zeitaufwändige Reise nach Bayreuth auf dem Programm, am Sonntag spielen die Lausitzer Füchse in der Ravensburger Eissporthalle.

Beide Gegner haben Prägendes gemeinsam: Ihre kompakte Defensive. „Da wird ganz schwer“, weiß Verteidiger Ondrej Pozivil. „Die verteidigen sehr aggressiv ihre eigene Zone und wenn man sie vorn spielen lässt, erlebt man schnell eine böse Überraschung“, ergänzt der deutsch-tschechische Neuzugang. In Bayreuth sieht der 30-Jährige eine wichtige Vorgabe: „Wir müssen Fehler möglichst vermeiden.“ Einfacher fällt dies, wenn ein Team mental konstant und hochkonzentriert zur Sache gehen kann. Nicht gerade einfach ist dies aber vor dem Hintergrund, wenn nahezu in jeder Trainingseinheit und erst recht im Spiel die Sturmreihen und Verteidigerpärchen improvisiert werden müssen. Am Wochenende wird zwar Kilian Keller zurückkommen, weiterhin fehlen aber Mathieu Pompei und Dennis Reimer. Wann sie wieder einsatzbereit sind, ist deutlich unsicherer wie das Comeback von David Zucker. Ihmn könnten im Idealfall die Teamärzte schon für Sonntag Grünes Licht geben. „Natürlich haben wir auch sonst gute Spieler im Kader, aber die Leute, die jetzt draußen sitzen, würden uns den entscheidenden Schub geben“, sagt Pozivil. Dieser wird nach diversen Einsätzen im Sturm übrigens wieder seinen angestammten Platz in der Abwehr einnehmen. „Ich spiele da, wo mich der Trainer einsetzt. Zur Not klettere ich auch aufs Dach“, scherzt er. Dennoch räumt er ein, dass er doch lieber hinten spielt. „Wenn du eine eher ungewohnte Rolle einnimmst, denkst du hin und wieder zu viel über potenzielle Fehler nach.“

Eine Favoritenrolle sieht Pozivil gegen Weißwasser. „Da haben wir die Zuschauer im Rücken und die drei Punkte müssen hier bleiben“, sagt er trocken. Er dürfte bei dieser Einschätzung auch den Spielplan im Hinterkopf gehabt haben, Nach den Lausitzer Füchsen folgen drei Auswärtsspiele – in Dresden, Bad Tölz und Kassel. Die Heimspiele am 13. sowie 20. Oktober hat das Management beim ersten Spielplanentwurf Ende Juli verlegen lassen, da es aufgrund der „Oberschwabenschau“ keine Parkplätze gibt. Fans empfiehlt es, am Sonntag wegen Messe-Aufbauarbeiten die Parkplätze Scheffelplatz, Bechtergarten sowie das Rundel-Areal im Gewerbegebiet Bleicherstraße anzufahren. Karten gibt es noch an der Abendkasse.