Regionalsport See Ost Towerstars siegen spät, aber verdient

Ravensburg und Freiburg liefen sich spannendes Südwest-Derby in der Eishockey-DEL-2. Spiel wird zwei Minuten vor Schluss zu Gunsten der Oberschwaben entschieden.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – EHC Freiburg 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). – Nach der bitteren 5:7-Niederlage am Freitag in Bietigheim überraschte es nicht, dass die Oberschwaben im Südwest-Derby von Beginn an druckvoll zur Sache gingen und sich das Spiel in den ersten Minuten überwiegend im Drittel der Gäste abspielte. Im Spielstand sollte sich der selbstbewusst Start bemerkbar machen.

Dann setzte Sören Sturm aus kurzer Distanz selbstbewusst nach – 1:0 für die Towerstars. Die Rufe der Zuschauer bei der Wiederholung des Torschützens waren gerade verhallt, da wackelte das Netze aber auf der anderen Seite. Die Ravensburger Abwehr wurde vom weiten Pass überrascht, Saccomani zog auf und davon und ließ bei seinem Solo Keeper Jonas Langmann keine Chance. Die Partie war fortan ausgeglichen, dazu ging es energischer in die Zweikämpfe. Als nach Fouls gleich zwei Towerstars auf der Strafbank saßen, nutzen die Wölfe dies eiskalt aus. Dass es mit der Freiburger Führung in die Pause ging, war mitunter auch der Abschlussschwäche der Towerstars geschuldet. Brian Roloff schob beispielsweise 21 Sekunden vor der Pause den Puck aus drei Metern am leeren Tor vorbei. „Das ist leider so ein Manko, dass wir unsere Chancen nicht reinmachen und dann in Rückstand geraten“, haderte Coach Jiri Ehrenberger mit der Effizienz seines Teams.

Im zweiten Spielabschnitt wirkte die Partie nicht mehr so schwung- und niveauvoll. Freiburg stand mit der Führung im Rücken noch kompakter an und in der eigenen Zone, die Towerstars taten schwer, die Scheibe wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor zu bringen. Letztlich sollte sich die Geduld aber doch auszahlen. Die Gastgeber hatten sich energisch im Wölfe-Drittel festgesetzt und Adam Lapsansky lupfte den Puck konsequent zum 2:2 in den linken Torwinkel.

Zum Schlussabschnitt kamen die Towerstars mit ordentlich Tempo aus der Kabine, der Siegeswille übertrug sich auf die Ränge, es wurde immer lauter in der Eissporthalle. 92 Sekunden waren gespielt, da war der Puck auch schon zum 3:2 in Freiburger Tor untergebracht. Sören Sturm hat den Puck zwar mit dem Schlussschuh berührt, auf dem Videobeweis erkannten die Unparteiischen aber keine Kickbewegung. Der Treffer zählte. Die Führung hatte nur 38 Sekunden Bestand, dann ließ Linsenmayer die Ravensburger Abwehr samt Torhüter Langmann ziemlich schlecht aussehen. Der Topscorer traf mit einem waschechten Bauerntrick zum 3:3. Danach klappten beide Teams symbolisch das Visier nach oben, das Spiel hatte regelrechten Play-off-Charakter. Spannender hätten sie es wohl kaum machen können. Erst zwei Minuten vor Schluss wurde das Derby entschieden. Jakub Svoboda hämmerte den Puck aufs Tor und dem sonst glänzend haltenden Wölfe Keeper Hanuljak rutschte der Puck unter den Schonern durch. Das 4:3 brachten die Towerstars über die Zeit und drei ganz wichtige Punkte waren gebucht.

„Ich denke, dass wir immer an den Erfolg geglaubt haben und Dank der Moral ging der Sieg auch in Ordnung“, resümierte Coach Ehrenberger. – Tore: 1:0 (7:50) Sturm, 1:1 (8:57) Saccomani (Airich, Herm), 1:2 (15:05) Billich (Brückmann, Linsenmaier, 5:3), 2:2 (33:19) Lapsansky (Svoboda), 3:2 (41.29) Stürm, 3:3 (43.07) Billich (Linsenmaier), 4:3 (57.48) Svoboda (Kruminsch). – Zuschauer: 2398.