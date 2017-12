Regionalsport See Ost Towerstars setzen Mammutprogramm fort

Die Ravensburg Towerstars haben in der Eishockey-DEL-2 drei Spiele in fünf Tagen. Am Freitag zu Hause gegen Dresden, am Sonntag in Heilbronn und am Dienstag ein Heimspiel gegen Kaufbeuren.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Eislöwen Dresden (heute, 20 Uhr, Eisstadion). – Nach drei Siegen in Folge sind die Ravensburg Towerstars auf Rang sieben vorgerückt und genossen das Gefühl des Erfolges an einem ruhigen freien Mittwoch. Mehr Zeit aber bleibt den oberschwäbischen Kufencracks nicht. Schon startet die nächste Englische Woche mit drei Spielen in fünf Tagen. Heute kommt es in der Ravensburger Eissporthalle zum attraktiven Duell mit dem Tabellendritten, den Eislöwen Dresden, am Sonntag geht es nach Heilbronn und am Dienstag dürfen sich die Eishockeyfreunde der Region auf das Derby gegen den ESV Kaufbeuren freuen.

Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger hat bei diesem erneuten Mammutprogramm die Aufgabe, seine Spieler nicht nur physisch, sondern auch taktisch auf völlig verschiedene Gegner einzustellen. Dabei richtet er den Blick in erster Linie auf die eigenen Stärken und Schwächen. „Wichtig war, ist und bleibt da vor allem eines, dass das gesamte Team die Defensivaufgaben mit hoher Verantwortung annimmt“, sagt Ehrenberger.

Gerade gegen den Tabellendritten Dresden wird diese Schlüsseltugend Basis zum Erfolg sein, hatten die Towerstars doch erst vergangene Woche an der Elbe die Erfahrung gemacht, eine vermeintlich souverän herausgespielte 3:0-Führung aus der Hand gegeben zu haben. Mit der Offensive konnten die Oberschwaben zuletzt zufrieden sein. Mit 84 Treffern stehen sie auf Platz zwei der Liga, nur DEL-2-Meister Frankfurt hat mehr Tore erzielt. Das macht auch Mut vor den schweren Spielen gegen Dresden, Heilbronn und Kaufbeuren. „Die Jungs bringen die Scheibe viel öfter zum Tor“, lobt der Coach vor allem seine Blueliner. Daher überrascht es nicht, dass fünf der vergangenen acht Treffer an den Auswärtsspielen in Weißwasser und Bad Nauheim von Verteidigern erzielt wurden.

Ein paar Fragezeichen gibt es noch in der geplanten Aufstellung für das kommende Wochenende. Raphael Kapzan fehlte bereits vergangenes Wochenende und wird bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Beim Spiel in Bad Nauheim mussten während der Partie Thomas Supis und Kapitän Vincenz Mayer verletzt raus. Bei Supis, der eine Gesichtsverletzung erlitt, erscheint ein Einsatz mit einem Vollvisier noch am wahrscheinlichsten. Auflaufen oder nicht: Das Ravensburger Team hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die mannschaftliche Geschlossenheit, die Moral und auch die Physis stimmen. „Besonders im letzten Spieldrittel hatten wir zuletzt immer unsere besten Phasen“, zeigt sich Ehrenberger zuversichtlich.

Tickets für das Top-Spiel gegen Dresden gibt es im Fanshop in der Ravensburger Marktstraße 41, bei allen bekannten Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region, als print@home unter www.reservix.de oder an der Abendkasse. Alle Spiele der Ravensburger Towerstars werden auch live auf www.sprade.tv übertragen.