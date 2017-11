Regionalsport See Ost Towerstars schießen Bayreuth zweistellig aus der Halle

4:0-Zwischenstand nach 17 Minuten stellen die Weichen früh auf Sieg in der Eishockey-Del-2. Die Towerstars sind im Abschluss diesmal gnadenlos.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bayreuth Tigers 10:1 (4:0, 2:1, 4:0). – Dass die Ravenburg Towerstars in dieser Begegnung unter gewissem Erfolgsdruck standen, war schon vom Anspielbully auf durchaus positive Weise sichtbar. Das Team von Trainer Jiri Ehrenberger, das durch die Beorderung von EVR-Nachwuchstalent Julian Tischendorf in Profiteam mit vier kompletten Sturmreihen antreten konnte, übernahm sofort das Kommando. Auffallend war auch der konsequente Zug zum Tor, Tigers Torhüter Tomas Vosvrda wurde da gleich mehrfach geprüft. Nach drei Minuten kamen auch die Gäste zu ihren ersten Chancen, Towerstars Stürmer Brian Roloff war da für zwei Minuten auf die Strafbank verbannt. Es folgten rund vier Minuten ausgeglichenes Spiel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, dann allerdings kippte das Spiel überdeutlich auf Seiten der Gastgeber. Zunächst hämmerte Jakub Svoboda die Scheibe im Powerplay zum 1:0 unter die Latte, 66 Sekunden später erwischte Daniel Schwamberger den Bayreuther Torhüter über der Fanghand. Die Gäste wirkten nun vollkommen von der Rolle und Lukas Slavetinsky sowie Sören Sturm erhöhten noch vor der ersten Pause auf 4:0. Gäste-Keeper Tomas Vosvrda fuhr entnervt aus seinem Tor und ließ sich gegen Backup Friedrich Hartung auswechseln.

Hatten die Bayreuth Tigers in der Drittelpause sicherlich nach einem Rezept für ein Comeback in die Partie gesucht, war dies nach 42 Sekunden im Mitteldrittel schon wieder hinfällig. Adam Lapsansky setzte aus der zweiten Reihe einen Rückhandschlenzer an, der ließ das Bayreuther Netz bereits zum fünften Mal wackeln. Dass die Gäste eineinhalb Minuten später durch Andreas Geigenmüller auf 1:5 verkürzten konnten, warf die äußerst bissigen Towerstars anders als zwei Tage zuvor in Dresden nicht aus der Bahn. Drei Minuten später musste mit Michal Bartosch erneut ein Tigerst-Spieler auf die Strafbank, das nachfolgende Überzahlspiel nutzte Mathieu Pompei freistehend zum 6:1. Das restliche Mittteldrittel blieb zwar torlos, aber durch schönes Ravensburger Kombinationsspiel aber weiterhin unterhaltsam. Zudem schienen sich die Gäste nicht wirklich hängen zu lassen und suchten das Spiel nach vorne.

Das Schlussdrittel nutzen die Towerstars dann ausschließlich zum Stillen des Torhungers. Kontinuierlich schraubten die Gastgeber das Ergebnis nach oben und in der 53. Minute stimmten die 2420 Zuschauer Gesänge mit „Die 10 muss stehen“ an.

– Tore: 1:0 (09:36) Svoboda (Slavetinsky, Pozivil, 5:4), 2:0 (10:42) Schwamberger (Kruminsch, Schmidpeter), 3:0 (13:35) Slavetinsky (Roloff), 4:0 (16:34) Sturm ( Lapsansky, Roloff), 5:0 (20:42) Lapsansky (Svoboda , Roloff), 5:1 (22:07) Geigenmüller (Kolozvary , Bartosch), 6:1 (25:50) Pompei (Mayer, Zucker, 5:4), 7:1 (41:21) Lapsansky (Pozivil, Slavetinsky, 5:4), 8:1 (47:08) Schwamberger (Pompei), 9:1 (52:46) Keller (Schwamberger, Sturm), 10:1 Zucker (Sturm, Pompei, 6:4). – Strafminuten: Towerstars 4 , Bayreuth 16. – Zuschauer: 2420.