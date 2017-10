Regionalsport See Ost Towerstars leisten sich unnötige Heimpleite

Ravensburg hatte das Eishockeyspiel zwei Drittel lang voll im Griff. Wieder fallen die Gegentore, dieses Mal zu Hause gegen Weisswasser, viel zu einfach.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 3:5 (1:0, 2:2, 0:3). – Vor dieser Begegnung waren beide Mannschaften unter gewissem Druck. Zum einen standen sie in der Tabelle nicht dort, wo man sie erwarten durfte, zudem hatten sie am Freitag schwache Leistungen gezeigt und verloren.

Vor allem die Towerstars agierten deshalb von Beginn an druckvoll, gingen aggressiv in die Zweikämpfe. Jonas Schlenker bekam da allerdings schon nach zweieinhalb Minuten eine Strafzeit aufgebrummt, welche die Hausherren ohne ernsthafte Probleme überstanden. Danach dauerte es nicht allzu lange, bis die Towerstars das Heft klar in der Hand hielten und nach knapp zehn Minuten auch verdient mit 1:0 in Führung gingen. Diesmal hatten die Oberschwaben einen Man mehr auf dem Eis. Einen schönen Diagonalpass an den rechten Bullypunkt hämmerte Adam Lapsansky direkt in die Maschen. Bei diesem Spielstand blieb es auch bis zur ersten Pause und damit waren die weit gereisten Gäste mehr als gut bedient. Die Ravensburger Sturmreihen übertrafen sich regelrecht beim Auslassen bester Tormöglichkeiten. „Wir hätten uns mit den guten Chancen einen Puffer herausarbeiten können, doch leider haben wir das nicht genutzt“, haderte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger mit der Ausbeute nach dem ersten Spielabschnitt.

Ein Stück weit vergessen war dies nach knapp zweieinhalb Minuten im Mittelabschnitt. Gleich zwei Füchse-Akteure saßen nach Fouls auf der Strafbank, in doppelte Überzahl ließen sich die Ravensburger nicht zweimal bitten und Ondrej Pozivil vollendete mit einem satten Schlagschuss aus rechter Position zum hochverdienten 2:0. Unverständlich war allerdings danach, dass die Ravensburger ihren Gegner wieder einmal selbst ins Spiel zurückholten. Nur 54 Sekunden nach den Anspielbully schlenzte Füchse-Stürmer Kyle Just nicht wirklich gefährlich auf das Tor und der Puck segelte über die Fanghand von Torhüter Jimmy Hertel hinweg zum Anschlusstreffer in Netz. Prompt waren die Gäste jetzt gut im Spiel und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen dritten Treffer durch Lukas Slavetinsky (30.) nicht beeindrucken. Vicktor Lennartsson fälschte einen Schlagschuss im Powerplay unhaltbar zum 2:3 ab.

Wie ungünstig das auf das Ravensburger Spiel wirkte, zeigte sich im Schlussabschnitt. Als mit Pfaffengut und Kapzan gleich zwei Ravensburger Akteure auf der Strafbank schmorten, traf Artur Tegkaev zum 3:3. Danach war das Spiel ausgeglichen, beide Teams investierten noch mehr, konnten zunächst ihre hochkarätigen Möglichkeiten aber nicht nutzen. Zumindest nicht bis zur 57. Minute. Da schockten die Lausitzer Füchse die zuvor stimmungsvolle Ravensburger Eissporthalle mit dem 4:3. Wieder hatte die Zuordnung in der Towerstars-Abwehr nicht gestimmt, Anders Erickson schaltete am schnellsten. Zwar versuchten die Hausherren mit der Herausnahme des Torhüters nochmal zum Ausgleich zu kommen, doch stattdessen traf erneut Eriksson zum 5:3 ins verwaiste Ravensburger Tor. „Wir haben uns einfach zu viele Strafzeiten geleistet und damit den Gegner im Spiel gehalten“, betonte ein enttäuschter Ravensburger Trainer Jiri Ehrenberger.