Eishockey Towerstars kriegen gegen Heilbronn noch die Kurve

Die Ravensburger Eishockey-Cracks besiegen die Falken mit 6:3, wobei Robin Just mit drei Treffern am Erfolg beteiligt ist. Der Sieg bewahrt die Towerstars vor einem weiteren Abrutschen in der Tabelle.

Eishockey DEL2, Ravensburg Towerstars – Heilbronner Falken 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). – Mit einem 6:3-Heimerfolg über Heilbronn haben die Ravensburg Towerstars nach zwei Niederlagen in Folge den Negativtrend stoppen können.

Der Weg zum Erfolg war in diesem Spiel allerdings steinig. Nicht nur die Towerstars standen in dieser Begegnung am Dienstagabend mächtig unter Zugzwang, sondern auch die Heilbronner Falken, die trotz hochkarätiger Neuzugänge an das Tabellenende abgerutscht waren. Was die 2447 Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle zu sehen bekamen, war trotz des Erfolgsdrucks allerdings attraktives und abwechslungsreiche Eishockey. Die Angriffe rollten flüssig vorgetragen hin und her, und sowohl Towerstars-Keeper Jonas Langmann als auch sein Heilbronner Gegenüber Leon Frensel bekamen gute Gelegenheiten, sich auszuzeichnen.

Frensel musste nach sieben Minuten den Puck allerdings doch aus dem eigenen Netz holen. Robin Just hatte einen Foul-Penalty eiskalt verwandelt, der Ravensburger Stürmer war zuvor bei einem Alleingang von den Beinen geholt worden. Die Gastgeber legten sofort eine weitere Schippe drauf, nur viereinhalb Minute später passte aber die defensive Zuordnung nicht und Kevin Lavallee traf im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich.

In den zweiten Spielabschnitt starteten die Oberschwaben nach Maß. Ganze 64 Sekunden waren gespielt, als Jakub Svoboda pfeilschnelle Kombination in numerischer Überzahl zum 2:1 verwertete, doch wieder zeigten sich die Heilbronner Falken unbeeindruckt. In der 27. Minute enteilte Richard Gelke der Ravensburger Abwehr und erwischte Torhüter Langmann zwischen den Beinen, 2:2. Dieser Treffer zeigte auf Ravensburger Seite allerdings Wirkung. Heilbronn wirkte druckvoller, die Towerstars brachten sich durch unnötige Puckverluste immer wieder selbst in der eigenen Zone in Bedrängnis.

Die Nervosität wurde auch in der 34. Minute deutlich spürbar, da musste Langmann das nächste Heilbronner Tor klar auf seine Kappe nehmen. Ein Schuss des Heilbronner Top-Stürmers Alderson schien vermeintlich zwischen seinen Beinschienen zu stecken, doch der Puck kullerte hinter ihm im Zeitlupentempo zum 2:3 über die Linie. Eklatant wichtig aus Ravensburger Sicht war freilich der Umstand, dass Daniel Schwamberger nur 46 Sekunden später die Scheibe auch schon wieder zum 3:3-Ausgleich ins linke Kreuzeck lenkte. „Dieses ständige Hin und Her war für die Zuschauer vielleicht ganz schön, aber nicht unbedingt für mich als Trainer“, kommentierte Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger Spiel nach 40 Minuten.

Nicht gefallen hat dem Ravensburger Coach freilich auch die Phase im Schlussabschnitt, als sein Team von Heilbronn zwischen der 45. und 52. Minute regelrecht weich gespielt wurde und selten aus dem eigenen Drittel kam.

Doch dann schlug die Stunde von Robin Just. Zunächst donnerte er die Scheibe aus der Halbdistanz unhaltbar unter die Latte, nur 17 Sekunden nach dem Wiederanspiel vernaschte er die gesamte Heilbronner Abwehr samt Torhüter Frensel und schob zum 5:3 ein. Alle Zweifel am Sieg der Gastgeber beseitigte Arturs Kruminsch in der 58. Minute mit dem 6:3. „Wir haben heute sechs Tore geschossen, das sollte im Normalfall auch für einen Sieg reichen“, analysierte Jiri Ehrenberger sichtlich erleichtert.

Tore: 1:0 06:55 Just, 1:1 11:33 Lavallée (Maylan, Heywood), 2:1 21.04 Svoboda (Lapsansky, Pozivil)(5:4), 2:2 26.44 Gelke (MacKay, Mapes), 2:3 33.25 Alderson (Kurz), 3:3 34.11 Schwamberger (Pfaffengut, Slavetinsky), 4:3 51.56 Just (Mayer, Roloff), 5:3 Just (Supis, Pozivil) 6:3 57.41 Kruminsch (Sturm, Slavetinsky) (5:4). – Strafminuten: Towerstars 4 + 5 + 20 Keller , Heilbronn 14 + 10 Heywood + 10 Alderson + 5 + 20 Gelke. – Zuschauer: 2447.