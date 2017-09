Friedrichshafen Towerstars kommen zu spät in Fahrt

Torgelegenheiten für Towerstars bleiben aus. Auftaktniederlage im ersten Hauptrundenspiel.

Eishockey-DEL-2: SC Riessersee – Ravensburg Towerstars 3:1 (2:0,0:0,1:1). – Bevor die Towerstars dem Puck erstmals unter Punktspielbedingungen hinterherjagen konnten, mussten sie sich etwas gedulden. Aufgrund einer Ehrung Garmischer Eishockeylegenden startete die Begegnung mit 15 Minuten später als angedacht. Beide Teams schienen diese Zeit schnell aufholen zu wollen, denn der Puck lief flüssig hin und her und erst nach drei Minuten mussten die Linienrichter das Spiel erstmals aufgrund eines Icing unterbrechen. Wirklich nennenswerte Torgelegenheiten blieben anfangs aus, doch in der fünften Minute tauchte SCR-Topstürmer Richard Mueller frei vor Towerstars-Torhüter Jonas Langmann auf. Diese gegnerische Chance konnte er noch gekonnt entschärfen, doch nur zehn Sekunden später war er doch geschlagen.

Die Ravensburger Defensive kam nicht in Puckkontrolle, der Puck lag hinter dem auf dem Rücken liegenden Torhüter frei und Oakley stocherte zum 1:0 ein. Dieser Treffer war offensichtlich Gift für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger, der an diesem Abend wie erwartet auf Brian Roloff und Jakub Svoboda verzichten musste. Der Spielaufbau hakte meist an der gegnerischen blauen Linie, auch in numerischer Überzahl fehlte die Durchschlagskraft. Effektiver waren da die Hausherren, die in der 18. Minute prompt auf 2:0 erhöhten. Wieder fehlte nach einer zunächst schadlos überstandenen Szene die schnelle Zuordnung vor dem Tor und Lubor Dibelka drückte den Puck zum 2:0 ein.

Zum zweiten Spielabschnitt kamen die Towerstars deutlich druckvoller aus der Kabine. Trainer Jiri Ehrenberger hatte auch mehr Tempo eingefordert. Spielanteile und Präsenz im gegnerischen Drittel nahmen deutlich zu, vor dem gegnerischen Tor fehlten aber die finalen Anspielstationen. Garmisch stand sehr kompakt in der Defensive und wenn einmal ein schneller Angriff durchkam, war da immer noch Kevin Reich. Der Förderlizenztorhüter von Red Bull München erhielt doch etwas überraschend den Vorzug vor Matthias Nemec, dem Ex-Ravensburger Torhüter. Sekunden vor der Pause parierte Reich auch gegen den heranstürmenden Mathieu Pompei. Mangels verbleibender Zeit musste der seinen Schuss aus einiger Entfernung abgeben, das zweite Drittel blieb damit torlos.

Die Towerstars kamen zu Beginn des Schlussabschnitts vielfach nicht aus der eigenen Zone, auch die Angriffe liefen nur schleppend und viel zu zögerlich nach vorne. Eine Möglichkeit verbuchten die Towerstars aber in der 50. Minute. Mathieu Pompie bediente den mitgelaufenen Robin Just, doch die Beinschiene von Kevin Reich blockierte den Puck am rechten Pfosten. Kurz danach war der Anschlusstreffer aber doch perfekt. In numerischer Überzahl hämmerte Ondrej Pozivil die Scheibe von der blauen Linie in die Maschen. Beflügelt vom ersten Treffer und der Unterstützung der mitgereisten Fans warfen die Towerstars alles nach vorne. Eine druckvolle Kombination hämmerte Max Kolb aus halblinker Position an die Latte, im direkten Gegenzug segelte ein abgefälschter Puck über Jonas Langmann hinweg zum 3:1 ins Netz. Chance auf Rehabilitation gibt es am Sonntag, wenn Bad Nauheim zu Gast ist. – Tore: 1:0 (5:39) Oakley (Gomes, Eder), 2:0 (17:22) Dibelka, 2:1 (50:21) Pozivil (Slavetinsky, Kruminsch, 5:4), 3:1 (54:53) Wilhelm (Mueller). – Strafminuten: SC Riessersee 8, Ravensburg 12 plus 10 Disz. Keller. – Zuschauer: 2617.